Caso Ángel: la decisión de la Justicia tras los resultados de los nuevos estudios que dieron un giro en la investigación

La investigación por la muerte de Ángel López dio un giro en las últimas horas, luego de que los forenses plantearan la posibilidad de que el niño haya fallecido por neumonía y no por golpes en la cabeza . En ese contexto, la Justicia de Chubut brindó precisiones sobre la situación procesal de los dos imputados.

El informe histopatológico concluyó que la causa de muerte fue una infección pulmonar que derivó en una falla cerebral por falta de oxígeno . Según pudo saber Infobae, este estudio complementario será incorporado en las próximas horas a la autopsia final.

Con estos nuevos elementos, los investigadores deberán determinar con precisión qué provocó el fallecimiento del niño, que en un principio había sido atribuida a una presunta golpiza, en línea con los hematomas y lesiones cerebrales detectadas.

A partir de estos resultados preliminares, la causa —hasta ahora, homicidio agravado por alevosía y ensañamiento — podría recaratularse como “abandono de persona seguido de muerte”.

Fuentes allegadas al expediente señalaron que la acusación se sustentaría en que Mariela Altamirano —madre biológica de Ángel— y Michel Kevin González —padrastro— tenían el “deber legal y fáctico de cuidado, protección y asistencia” del menor. En ese sentido, su falta de atención y cuidados habría sido determinante en el desenlace fatal.

Las mismas fuentes precisaron que este delito prevé una pena mínima de 15 años de prisión. En ese marco, ambos imputados continuarán detenidos; Altamirano en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew y González en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.

La querella, representada por el abogado Roberto Castillo, sostiene la imputación por homicidio agravado para ambos acusados. En declaraciones a Infobae , el letrado aseguró que el niño de cuatro años murió a causa de los golpes en la cabeza y consideró que la enfermedad respiratoria “solo lo pone en una posición de máxima vulnerabilidad al menor, razón por la cual agrava la conducta de los asesinos”.

Lorena Andrade, pareja del padre de Ángel, también descartó esa nueva hipótesis y afirmó que se trató de un homicidio: “ Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, sostuvo, en declaraciones a ADN Sur.

Y agregó: “Cuatro años con su papá y estuvo vivo. En cinco meses agarró una enfermedad y murió. ¿Y los golpes en la cabeza, las hemorragias? Es una mentira lo que están hablando ”.

Ángel murió el pasado 5 de abril cuando ingresó al Hospital Regional de esa ciudad en paro cardiorrespiratorio, con un cuadro neurológico que los médicos calificaron como irreversible.

El informe del pediatra Ariel Luizaga consignó lesiones compatibles con violencia física, pupilas midriáticas fijas —signo de daño cerebral grave—, hipoventilación bilateral y un nivel de glucemia de más de 400 mg/dl, valores anómalos para un niño de su edad.

La autopsia, firmada por la forense Natalia Gómez , profundizó ese cuadro. El informe registró al menos 21 hematomas a nivel del cuero cabelludo y subgaleales , una hemorragia subaracnoidea cerebral y un edema cerebral difuso con herniación cerebral secundaria.

Las lesiones, según se indicó, eran compatibles con el llamado “síndrome del sacudón” , un mecanismo de maltrato físico en el que el cerebro del niño impacta de forma repetida contra el cráneo al ser sacudido con violencia, con consecuencias que van desde hemorragias hasta daño neuronal irreversible y la muerte.

El informe también documentó tres lesiones de vieja data —cicatrices en la zona frontal derecha, dorsal del tórax y submandibular derecha— no vinculadas a la causa de muerte, y otras atribuibles a las maniobras de reanimación del día del fallecimiento.

Fuente: Infobae