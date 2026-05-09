Olas de 7 metros, inundaciones y destrozos: los impactantes videos de la ciclogénesis en la Costa Atlántica

Un intenso ciclón extratropical golpeó durante la noche del viernes a gran parte de la Costa Atlántica bonaerense y provocó vientos extremos, marejadas, inundaciones y destrozos en varias localidades.

Las zonas más afectadas fueron las comprendidas entre Mar del Plata y Necochea , donde se registraron olas de hasta 7 metros de altura y fuertes lluvias que generaron complicaciones en calles y viviendas.

En Necochea , uno de los sectores más afectados fue el barrio Ramón Santamarina , donde se acumularon cerca de 180 milímetros de agua . Como consecuencia, al menos seis personas debieron ser evacuadas y trasladadas a la Escuela Agropecuaria N°1.

Además, las autoridades dispusieron el cierre de las escolleras y suspendieron el ingreso y egreso de embarcaciones por el peligro generado por el temporal.

En Mar del Plata , el temporal dejó más de 100 milímetros de lluvia acumulada entre el miércoles y el jueves. Varias calles quedaron anegadas y hubo rescates de personas atrapadas dentro de vehículos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este sábado continúan las condiciones adversas con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h .

Otra de las localidades afectadas fue Monte Hermoso , donde el mar superó la barrera de contención y el agua avanzó hasta la peatonal. Allí se registraron destrozos en la zona costera e incluso el oleaje arrastró un puesto de guardavidas.

También se reportaron cortes de energía eléctrica y presencia de cables, maderas y restos peligrosos sobre la vía pública.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes en gran parte de la provincia de Buenos Aires y CABA, con mayor intensidad sobre la Costa Atlántica.

Según el organismo, “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h , aunque en la Costa Atlántica pueden alcanzar los 80 km/h ”.

Fuente: TN