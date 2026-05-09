Adiós al espejo redondo: la forma que los diseñadores eligen para los baños modernos en 2026

Durante los últimos años, el espejo redondo fue casi un símbolo del diseño moderno de baños. Minimalista, simple y fácil de combinar, apareció en miles de casas, departamentos y proyectos de interiorismo. Sin embargo, las tendencias de decoración para 2026 empiezan a marcar un cambio muy claro: ahora los diseñadores apuestan por los espejos irregulares y los modelos con estantes integrados .

La nueva tendencia busca ambientes más cálidos , funcionales y con personalidad . Por eso, los espejos dejaron de ser solamente un objeto práctico para transformarse en una pieza protagonista dentro del baño.

Uno de los modelos que más empezó a verse en redes sociales y proyectos de interiorismo es el espejo de forma irregular u orgánica.

A diferencia de los diseños perfectamente circulares o rectangulares, estos modelos tienen bordes asimétricos , curvas suaves y siluetas inspiradas en formas naturales . El objetivo es generar espacios visualmente más relajados y menos “estructurados”.

Muchos decoradores explican que este tipo de espejo ayuda a romper la rigidez visual del baño y aporta una sensación mucho más moderna y sofisticada.

Además, combina muy bien con estilos que siguen creciendo en 2026, como el japandi, minimalismo cálido y diseño orgánico .

Otra tendencia que empezó a crecer muchísimo es la de los espejos con pequeñas repisas o estantes integrados .

Este formato mezcla estética y funcionalidad, algo cada vez más buscado en baños pequeños o minimalistas. El estante permite apoyar perfumes, cremas, cepillos, velas o pequeños objetos decorativos sin ocupar espacio extra.

En muchos casos, los diseñadores eligen modelos con estructuras finas de madera clara, hierro negro o terminaciones naturales para generar un efecto más cálido y elegante.

Aunque sigue siendo una opción popular, muchos especialistas en decoración consideran que el espejo redondo empezó a verse demasiado repetido.

Después de varios años dominando Pinterest, Instagram y TikTok, muchísimas personas comenzaron a buscar alternativas con más personalidad y menos aspecto “genérico”.

Por eso, los espejos irregulares y funcionales empezaron a ocupar ese lugar, especialmente en baños modernos donde se busca generar un efecto más original y menos predecible.

Las tendencias actuales apuntan a materiales más naturales y tonos suaves. Entre los más utilizados aparecen:

También crecen mucho los espejos sin marco visible, especialmente en baños minimalistas y contemporáneos.

Especialistas en interiorismo aconsejan no pensar el espejo solamente como un objeto funcional, sino como una pieza clave dentro de la decoración del baño.

Por eso, recomiendan prestar atención a:

Además, destacan que los modelos con formas irregulares o con estantes permiten sumar diseño sin necesidad de hacer grandes cambios ni reformas costosas.

Fuente: TN