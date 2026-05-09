Juana Repetto contó cómo evoluciona su hijo tras la operación a la que fue sometido

A principios de abril, Juana Repetto preocupó a todos al anunciar a través de las redes sociales que su hijo menor, Timoteo, debía someterse a una intervención quirúrgica debido a una hernia inguinal. A poco más de un mes de la operación, la actriz compartió detalles de la evolución del pequeño de tres meses.

Como acostumbra hacer, la influencer abrió la cajita de preguntas de Instagram para que parte de sus 1.8 millones de seguidores expresen sus inquietudes. “¿Cómo sigue lo de la hernia de Chimi?” , le preguntó una usuaria; y Juana no tardó en grabar un video para mostrarle. “Mucho más chica”, escribió en el clip en el que expresó: “ Re bien, se le bajó un montón, ya se le está cerrando, me parece . ¿Verdad, gordo? Pero qué es esta cantidad de rollos. Yo no puedo con esto, estoy muy muerta de amor, te amo”.

Luego, contó que iba a la clínica con su bebé para un control. “Nos vamos al control” , escribió junto a una selfie con su hijo. Una vez en el lugar, Repetto mostró cómo se reía el niño, lo que dio cuenta de su buen ánimo durante el proceso de recuperación. “No puedo más con este bebé, me desespera” , agregó con ternura.

Aunque hoy es todo tranquilidad, la noticia del problema de salud de Timoteo causó preocupación tanto en el círculo íntimo de la actriz como en su comunidad. Las alarmas se encendieron cuando publicó una fotografía en la que estaba con su bebé cargado en el fular. “Hoy fue un día especial. Solo agradecer (y descansar). Ya les voy a contar bien” , expresó.

Horas después, a través de sus historias, la actriz brindó más detalles sobre el diagnóstico y explicó que se trata de una condición congénita que ya había atravesado en su propia infancia y también en su hijo del medio, Belisario. “Claramente es el único gen mío que tienen” , bromeó para intentar descomprimir la situación.

Además, remarcó la importancia de detectar a tiempo este tipo de patologías. “Es una cirugía sencilla para quien la sabe hacer, pero implica anestesia general. Y eso, para una madre, es muy fuerte” , sostuvo, al mismo tiempo que adelantó que planea compartir más información para ayudar a otras familias.

“Después voy a ver cómo les puedo mostrar una foto sobre cómo se lo descubrí a él. Se lo descubrí tanto en un testículo como en la ingle, que ambas son hernias inguinales” , remarcó.

Esta experiencia en la maternidad la impulsó a compartir en sus redes toda la información aprendida sobre los primeros meses del bebé, siempre respaldada por profesionales. “Con Águeda Figueroa, de @neoencasa, estamos planeando un ‘consultorio abierto’ semanal. La idea es que madres y embarazadas podamos despejar dudas, desde casos específicos hasta temas generales”, explicó sobre este proyecto que lanzará próximamente.

Como era de esperarse, el posteo se llenó de mensajes de apoyo y testimonios de seguidores que empatizaron con su situación: “Timo es un capo y vos también, gratitud infinita” y “Solo una madre sabe lo que se siente cuando tu hijo entra al quirófano” , fueron algunas de las muestras de cariño que recibió la actriz.

Fuente: La Nación