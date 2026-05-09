Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, presentó a su novia en el estreno de Secreto en la montaña

Bautista Vicuña Ardohain (18), el hijo de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña , se encuentra felizmente enamorado. A pesar de ser el primer hijo varón de dos de las estrellas más conocidas de la Argentina, el joven siempre decidió tener un perfil muy bajo en los medios y es por eso que ni siquiera en sus redes sociales había compartido una foto con su novia.

Quien terminó por “exponerlo” fue su papá, quien compartió en sus historias de Instagram una foto suya abrazado a su novia mientras ingresaban al Multiteatro , donde se estrenó el viernes 8 de mayo la obra Secreto en la Montaña , protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

Al pie del posteo el intérprete chileno escribió orgulloso: “ Me hiciste inmensamente feliz. Gracias por estar ”. En otra foto compartida por la prensa del teatro, Bautista posó solo y de costado pudo verse a su novia alejándose de las cámaras. Al parecer, la adolescente sería de un perfil muy bajo y por el momento preferiría mantener reservada su identidad.

En la imagen se los puede ver a ambos vestidos en combinación con looks oversize. Ella eligió un outfit casual compuesto por un top negro ajustado combinado con un cárdigan oscuro y jeans wide leg de tiro alto en tono celeste lavado. Sumó un cinturón marrón fino y llevó el cabello suelto.

Él optó por una impronta mucho más ligada al universo skater. Lució un buzo negro con capucha y estampa blanca, acompañado por jeans holgados oscuros de tiro bajo que dejaron ver la cintura de la ropa interior. Completó el outfit con zapatillas grises de gran tamaño y una gorra negra con diseño blanco.

Bautista, el mayor de los hijos de la modelo y el actor, fue el único que llegó a conocer y compartir momentos sumamente especiales con su hermana mayor, Blanca , quien murió el 8 de septiembre de 2012. Es por eso que, en una entrevista para la Feria del Libro, Vicuña reconoció que fue él quien los ayudó como padres a transitar de cierta forma el dolor.

“ Él pasó a ser una especie de viudo. Todas mis fotos de Blanca son con Bautista . Le arrancaron su historia. Pero pudo asimilar muy rápido todo y hoy es un chico grande, maravilloso”, dijo el intérprete chileno. Además, reveló lo que le dijo su hijo cuando Blanca murió.“ Cuando estábamos enterrándola, me dice: ‘Papá, ya está. Vamos’. Yo estaba paralizado, no me quería ir. Y él me dijo: ‘Blanca ya no está ahí, Blanca está en tu corazón’ . ¡Un niño! Era lo que necesitaba escuchar en ese momento”, señaló.

Pese a las palabras de su hijo, reconoció que es un trabajo día a día convivir con la ausencia de Blanca. “ Siempre está el que te dice: ‘Dale, loco, soltá’. ¡Soltá las pelotas! Yo todavía estoy de la mano con mi hija . Y no voy a soltar porque cuando pase del otro lado voy a seguir de la mano con ella”.

Fuente: La Nación