Rosario: un hombre cayó de un cuarto piso pero se salvó por un patrullero que lo estaba buscando

Hay un hombre en Rosario que tiene un ángel de la guarda a su lado, que justo pasó por la esquina de Dorrego y Tucumán este lunes, y que le amortiguó una caída de casi 15 metros que podría haber sido fatal. De otra manera no se entiende cómo hizo para sobrevivir luego de trastabillar de un balcón y terminar en el suelo. El ángel, en este caso, tuvo la forma de un patrullero.

La increíble secuencia ocurrió en un edificio del centro rosarino cerca de las 14:30, y quedó grabada por un peatón que sacó su celular. Allí se veía un hombre colgado de un balcón del cuarto piso, con todo su cuerpo afuera, descalzo y esforzándose para tratar de meterse nuevamente.

Cómo es que llegó allí, es motivo de investigación. Y es que el hombre protagonizaba una violenta discusión con su pareja, que motivó a los vecinos a llamar a la Policía. Los oficiales llegaron al lugar, estacionaron el móvil en la puerta y atendieron la situación.

Según contó la pareja del hombre, éste tiene un historial de consumo de estupefacientes . "La persona presenta graves problemática de consumo de estupefacientes y esa causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó“, le dijeron fuentes de la policía santafesina al portal Infobae .

Con el hombre en el balcón del lado de afuera, el video muestra cómo intentaba hacer fuerza para meterse del lado de adentro y acercar uno de los pies a la baranda. Para colmo, estaba descalzo. No pudo lograr enganchar el empeine y se resbaló. Quedó totalmente colgando.

Tras el hombre se soltó e intentó agarrarse del balcón de abajo, pero no lo logró y siguió su caída libre. Al siguiente balcón, su pierna se enganchó y esto provocó que su cuerpo girara, quedando cabeza abajo en la caída.

Este desplazamiento fue de unos pocos centímetros, que fueron suficientes para que la caída sea amortiguada en parte por el patrullero que estaba en la puerta. “Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo”, aseguró una de las vecinas que vio todo en diálogo con Telefé Rosario .

El hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanecía internado. La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Prunotto.

Fuente: Clarín