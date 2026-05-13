Alarma en Italia por el hantavirus: una mujer argentina llegó en avión con síntomas respiratorios y la aislaron pero tenía neumonía

En una Italia alarmada en los últimos días por probables contagios del hantavirus que hasta ahora no se verificaron, una turista argentina de 49 años llegada en avión desde Buenos Aires el 30 de abril, que había viajado a Messina, Sicilia, fue internada en el Hospital Universitario de la ciudad con una pulmonía y aislada ante la eventualidad de haber contraído el hantavirus, pero este miércoles se conoció el resultado negativo del test.

No se ha dado hasta ahora el nombre de la argentina, como no se ha suministrado la identidad de otros ocho casos en diversas partes de Italia, también por el riesgo de haber sido contagiados.

Italia tiene un muy buen sistema de alarma de infecciones con perspectivas de epidemias, centrado en el hospital Spallanzani de Roma, totalmente dedicado a las enfermedades infecciosas.

Tras haber declarado la alarma hantavirus hace unos días, hacia el hospital Spallanzani convergieron los nueve casos sospechosos , el último de los cuales ha sido el de la turista argentina.

Esta mañana se anunció que tanto el de la compatriota internada en el hospital de Messina como otros tres casos en consulta, habían dado resultados negativos.

El director de Enfermedades Infectivas del hospital romanio Spallanzani, Emanuele Nicastri, dijo que los días de incubación del hantavirus “son 42, pero es el período máximo”.

“En la mayoría de los casos la positividad se manifiesta entre el septimo y el décimo día”.

Agregó que “en realidad este es un dato de literatura, sobre los cuales es necesaria una mayor investigación científica”. Citó como ejemplo las líneas guía de las investigaciones argentinas “que afirman que la contagiosidad inicia dos días antes, pero hay que considerar todo con mucha cautela”. El riesgo más alto “se da en la fase aguda”.

Nicastri explicó que “no hay un modo para saber si se está incubando el hantavirus”. “Las primeras manifestaciones son específicas y comunes a cualquier síndrome febril , con dolores musculares, dificultades respiratorias y problemas gastrointestinales”.

Los italianos han quedado sensibilizados con la difusión de las enfermedades infecciosas a raíz de la gran epidemia de Covid de hace seis años, que causó un tendal de víctimas. El director del hospital Spallanzani respondió ante las preguntas que “no hay ahora absolutamente ningún peligro.”.

El Ministerio de Salud Pública italiano señaló que las medidas que se están aplicando son adecuadas. El director del Spallanzani comentó que “las medidas de prevención son más que adecuadas para afrontar un evento pandémico limitado, que por el momento en Italia es casi cero”.

Nicastri explicó que “esta infección es conocida. Los hantavirus fueron descubiertos durante la guerra de Corea y este, en lo específico, llamado Andes, hace unos treinta años. El punto es que los casos son muy raros. Los focos son siempre limitados y localizados, por ejemplo en varias zonas de la Argentina”.

“El caso de la nave turística MV Hondius podría ser el caso más grande en absoluto pero hasta ahora la mortalidad es limitada. Por cierto que el contexto de la nave, donde los contactos son estrechos y prolongados, puede haber favorecido una difusión un poco superior”.

Fuente: Clarín