En medio del frío, ¿vuelven las lluvias al AMBA y la Costa Atlántica?: qué dice el pronóstico para los próximos días y el fin de semana

Con pequeñas variaciones en las mínimas y las máximas, excepto por el viernes, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense esperan temperaturas frescas y apenas algunas nubes en lo que resta de la semana, aunque para la Costa Atlántica se pronostican lluvias.

Para lo que resta del miércoles, en la Capital Federal el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que rondarán entre los 14 y los 16 grados, según indicó el Servicio Meteorológico (SMN).

El cielo continuará con nubosidad durante el jueves, con una mínima de 10 y una máxima de 18 gracias. Los vientos, indicó el organismo, serán de entre siete y 12 kilómetros por hora. El viernes, por su parte, la temperatura mínima se mantendrá en el mismo valor, aunque la máxima, casi a modo excepcional, se espera que alcance los 21 grados. Y las nubes no tendrían previsto moverse de donde están.

A su vez, el fin de semana porteño tendrá un sábado fresco con similares condiciones, aunque el domingo se espera que la mínima descienda a 6 grados. No hay alertas publicadas ni lluvias anunciadas.

En el norte del conurbano bonaerense, según el SMN, la temperatura mínima rondará entre los seis y los 10 grados, desde la tarde de este miércoles hasta el próximo domingo. Mientras que las máximas tendrán su punto más alto el viernes, con 20 grados, uno menos, en el pronóstico, de los que se esperan en la Ciudad.

En el sur bonaerense las cifras serán similares, así como la nubosidad durante los días restantes de la semana, en los que tampoco se esperan precipitaciones, pero sí un cielo celeste, gris y blanco.

En territorio bonaerense, sin embargo, Mar del Plata espera chaparrones y tiempo ventoso hacia esta tarde y la noche. El termómetro promete bajar hasta los cinco grados, y no superar los 13.

El escenario climático en la Ciudad Feliz será similar hasta el domingo inclusive. En tanto que las lluvias se producirían durante todo el jueves y la mañana del sábado, aunque de manera aislada.

Fuente: Clarín