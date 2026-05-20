Robo y justicia por mano propia: se conoció el video del asalto que terminó con un ladrón muerto en La Plata

Gustavo Ariel Areco tenía 28 años y el domingo por la noche fue atacado a tiros en el pecho en el patio de su casa del barrio platense de Villa Alba. En un principio, se creía que había muerto en medio de una discusión vecinal, pero, con el correr de las horas, la investigación dio un giro drástico.

Todo cambió cuando se descubrió que la víctima acababa de participar en el robo de una moto y quienes fueron a buscarlo querían vengarse . No hicieron la denuncia y decidieron tomar justicia por mano propia.

Areco arrastraba un extenso prontuario . Había estado preso por robos agravados, uso de armas, violencia familiar y distintos delitos vinculados a entraderas y motos robadas.

Según la reconstrucción judicial, horas antes de su muerte había participado junto a otro delincuente del asalto a un adolescente de 17 años en la zona de 603 y 117 . El robo quedó filmado.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran cómo dos motochorros sorprenden al chico cuando circulaba en su Zanella bordó. Uno de los atacantes lo empujó, lo tiró al piso y comenzó a revisarle los bolsillos mientras la víctima intentaba resistirse. Después de sacarle el celular y otras pertenencias, los delincuentes escaparon con la moto .

De acuerdo con fuentes de la investigación, los familiares y allegados del adolescente decidieron no denunciar el robo y salir a buscar a los responsables por su cuenta. En el barrio conocían a Areco, sabían dónde vivía y también conocían sus antecedentes.

“Así arreglamos las cosas acá” , habría dicho uno de los atacantes antes de matarlo.

El grupo llegó hasta la casa ubicada en 122 y 613 a bordo de una moto Honda GLH azul y dos autos. Primero hubo gritos, insultos y una discusión para exigir la devolución de la Zanella que supuestamente Areco había robado. Después llegaron los disparos.

Areco intentó defenderse, pero recibió dos balazos en el pecho y cayó desplomado en el patio de la propiedad. La secuencia ocurrió delante de vecinos y familiares. Todo quedó filmado.

Cuando la Policía llegó al lugar, el hombre ya había sido cargado en un auto particular. La ambulancia nunca apareció y fueron los propios vecinos quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital San Martín.

El hombre ingresó prácticamente sin signos vitales. Los médicos intentaron estabilizarlo en terapia intensiva, pero murió horas después producto de las heridas.

En la escena del crimen, los peritos secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros que ahora serán sometidas a pericias balísticas.

La investigación quedó en manos de la fiscal Cecilia Corfield , titular de la UFI N°15 de La Plata, quien ordenó allanamientos de urgencia durante la madrugada.

Como resultado de esos operativos fueron detenidos dos jóvenes, de 18 y 21 años , acusados de haber participado directamente del homicidio. Además, otros dos hombres quedaron imputados e identificados dentro de la causa.

Los investigadores secuestraron la moto Honda GLH azul señalada por los testigos, dos autos, teléfonos celulares, ropa presuntamente utilizada durante el ataque y la Zanella robada al adolescente, que fue recuperada en uno de los domicilios allanados.

Ahora, la fiscal intenta determinar quién efectuó los disparos y cuál fue el grado de participación de cada uno de los involucrados en el crimen.

Fuentes del expediente indicaron que Areco acumulaba antecedentes desde 2015 . Entre las causas que registraba figuraban robos de motos, robo agravado con arma de fuego, tenencia ilegal de armas y expedientes vinculados a drogas.

En febrero de 2016 fue detenido por una causa por robo agravado, incendio y lesiones graves. Estuvo preso hasta junio de 2020 en distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Volvió a caer en enero de 2022 por otro robo agravado con arma de fuego y recuperó la libertad en diciembre de 2023 .

También tenía denuncias por violencia familiar y había estado alojado en la Unidad 9 de La Plata y en una cárcel de Florencio Varela.

Fuente: TN