Video: brutal pelea entre familiares de víctimas y empleados de la clínica trucha de González Catán

Mientras avanza la causa por la clínica de González Catán donde operaba una red de falsos médicos, se desató una brutal pelea entre los familiares de las víctimas y empleados del lugar.

En medio de un móvil de TN, Damián, hijo de Luis, un hombre que murió luego de asistir al centro de salud, dio detalles sobre la denuncia que presentó contra el establecimiento.

“Tengo los estudios, tengo todo. Pido justicia por mi viejo, ¿cómo puede ser que esto siga abierto?“, cuestionó el joven notablemente alterado.

Luego de ello, Damián dio detalles del día que falleció su padre, el 4 de enero. “Estábamos jugando al pádel, le agarró un dolor y no quisimos ir al UPA (Unidad de Pronta Atención) por la cantidad de gnete que suele haber así que vinimos al Argentina. Acá le hciieron un electro, le dieron un keterolac y lo mandaron a mi casa. Mi papá a los 15 minutos murió”, lamentó el chico.

En el mismo sentido, aclaró que todo el procedimeitno quedó registrado y que la Fiscalía interviniente tiene el material que fue sumado a la causa.

“Ahora paso por acá y está todo abierto. Vine cinco veces a hablar y me dijeron que no estaba el profesional”, agregó.

En ese contexto, Damián comenzó a gritar contra la clínica e intentó ingresar al lugar. Fue en ese momento cuando un grupo de personas salió del establecimiento y lo atacó brutalmente. En ese momento, el joven respondió a los golpes y se desató una feroz pelea.

Mientras otros familiares intentaban separar a los involucrados del conflicto, la madre del joven agredido se desmayó y debió ser asistida por una ambulancia.

“Esto es una vergüenza, esto es una falta de respeto para mi viejo. Te dicen que ahora sí son medicos, pero los de antes no. Estaban los mismos de antes”, cuestionó Damián, luego de recuperarse de los golpes.

“¿Cómo puede ser que ayer lo allanen y hoy esté abierto?, ¿que salgas a reclamar y te ataquen entre cinco? No puede ser así“, insistió y agregó: ”A mi mamá se la llevaron en ambulancia porque esta descompuesta porque tiene cáncer".

Al mismo tiempo, contó que luego de la muerte de su padre, un grupo de médicos le informó que el electrocardiograma que le habían realizado había salido mal. “Él tenía que haber sido derivado ahí mismo”, sumó. “Nosotros no sabíamos nada, sino no lo iba a traer aca, empezó a hablar uno y salió todo. Son piratas del asfalto, ninguno es médico”, completó.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN