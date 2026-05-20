Protestas y movilizaciones sobre la General Paz, a la altura de San Martín: reclaman por el cierre de PyMEs

Un protesta sobre la Avenida General Paz , a la altura del partido de San Martín , generó un momento de tensión cuando la policía avanzó sobre los manifestantes que reclamaban por el cierre de PyMEs durante la gestión de Javier Milei . En el lugar estaban el intendente Fernando Moreira y el ex ministro K Gabriel Katopodis.

La movida fue organizada por el colectivo Ni una PyME menos , que invitó a políticos de la oposición y a sindicatos de diversos rubros, según informaron desde la organización.

El momento tenso se dio cuando los manifestantes cruzaron el puente sobre la General Paz y quisieron volver hacia Provincia . Allí la Policía intervino y se produjeron empujones y algunas corridas.

De la protesta participó también ATE, con su titular Rodolfo Aguiar a la cabeza, quien levantó la voz por las empresas que cerraron en el último tiempo. "En pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados ", remarcó.

"La capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60% y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro ”, añadió el dirigente gremial.

En tanto, Marco Meloni, un empresario textil desde hace 50 años y parte del colectivo que organizó la protesta, se refirió a los motivos de la movilización y aclaró el por qué de la presencia de políticos en el lugar.

"Lo organizamos nosotros, el colectivo de Ni una PyME menos, invitamos a todas las autoridades porque lo que queríamos pedir es una emergencia municipal, provincial y nacional. Tenemos una ley de emergencia de salvataje en el Congreso y queremos que tomen consciencia que no somos más 600 mil, somos 575 mil empresas ", dijo en diálogo con LN+.

Dijo también que había "concejales de otros signos políticos también" en la protesta.

"Soslayamos estas presencias. La desesperación de estos 28 meses hace que nos junte el espanto. Estoy con colegas que estuvimos enfrentamos y hoy estamos todos juntos. Lo que quiero es resguardar el trabajo, la industria de manera digna", afirmó.

Meloni dijo tener dos empresas y en una de ellas haber tenido que reducir los empleados de 140 a 100 en los últimos seis meses, además de bajar horas extras y dar vacaciones obligatorias.

En referencia al momento que viven las PyMEs, culpó exclusivamente a la falta de consumo en el país y pidió que no dejen morir a las pequeñas y medianas empresas.

"La cadena de pagos está rota, te embargan las cuentas, tenés que rever todo eso, por seis meses se está pidiendo hacer una moratoria nueva, desembargar las empresas y dar la oportunidad de pagar, y después frenar un poco los embargos para que la que la PyME tenga un poco de aire", pidió.

Por último, aclaró que la presencia de ATE en el lugar se dio a través del INTI, que también forma parte de la protesta.

Fuente: Clarín