Río Negro: un temporal arrancó el techo de un hospital y cayó sobre autos

Este viernes en San Antonio Oeste, Río Negro, se desprendió el techo de un hospital a raíz de un fuerte temporal. La estructura de chapa impactó sobre dos autos en la calle.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes, se observa el momento exacto en el que cae un techo de chapa sobre un Fiat Cronos y un Chevrolet Prisma que circulaban por la calle.

Según el medio local LA17, el techo pertenecía al Policlínico Privado que se desprendió por fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 100 km/h .

Aunque los conductores no resultaron heridos, el accidente requirió el despliegue inmediato de los servicios de emergencia . El cuerpo de Bomberos Voluntarios tuvo que asegurar la zona para poder retirar la estructura.

Más temprano, los bomberos realizaron otras intervenciones en la ciudad. Primero fueron a una vivienda sobre la calle Mitre al 1600. En el lugar, tuvieron que colocar y reforzar vigas para evitar el derrumbe de una casa y retiraron escombros del exterior.

En el mismo operativo, también removieron restos de un termotanque afectado por el temporal y colocaron una lona para evitar filtraciones de agua.

Horas más tarde, recibieron otro llamado sobre el desprendimiento de un techo en la calle Mitre al 1463 . Cuando llegaron las dotaciones al lugar, encontraron el techo completo desprendido dentro del patio lindero. La vivienda estaba deshabitada.

Fuente: TN