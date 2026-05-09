Cómo usar papel aluminio para limpiar el sarro de las canillas en poco tiempo

El sarro es uno de los enemigos más persistentes en baños y cocinas. Con el paso del tiempo, las canillas empiezan a mostrar esas manchas blancas y marcas opacas que parecen imposibles de sacar solo con agua. Pero existe un truco casero que cada vez suma más fanáticos por su practicidad: el papel aluminio .

Este método, que se volvió viral en redes y grupos de limpieza, promete devolverle el brillo a los grifos en cuestión de minutos y sin gastar de más.

El sarro aparece por la acumulación de minerales como calcio y magnesio presentes en el agua. Con el uso diario, estos residuos se adhieren a la superficie y generan:

El aluminio ayuda a desprender la suciedad sin rayar fácilmente las superficies cromadas, siempre que se use con suavidad.

El papel aluminio actúa como un material ligeramente abrasivo , ideal para remover las capas superficiales de sarro y suciedad adherida. Al combinarlo con vinagre o limón, que ayudan a disolver los minerales, la limpieza es mucho más rápida y efectiva.

Aunque este método funciona muy bien en la mayoría de las canillas cromadas, es importante tener en cuenta:

Con este truco casero, las canillas pueden volver a lucir como nuevas en pocos minutos y sin gastar de más. ¡Probalo y sorprendete con el resultado!

Fuente: TN