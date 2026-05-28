Río Negro: el desesperado grito de un kayakista a una orca que lo confundió con una presa

Una orca confundió a un kayakista con una presa y lo siguió varios metros en Bahía Rosas, Río Negro , hasta que el hombre, en medio de la desesperación, comenzó a gritarle para que se alejara y logró que el animal cambiara de dirección antes de llegar a la orilla.

“ Grité y grité, ‘salí, salí’, lo que sea , pero a los gritos, como para que se dé cuenta de que yo no era la comida ”, relató el kayakista, identificado como Boris, sobre el momento en que el animal avanzaba directamente hacia él.

El hecho ocurrió el lunes en el Golfo San Matías y fue protagonizado por un ejemplar macho identificado como Pao (PTN-006) , según informó la organización Península Valdés Orca Research.

De acuerdo con ese reporte, el sonido de los remos habría llevado al animal a interpretar la presencia del kayak como una posible presa, en una zona donde frecuentemente caza lobos marinos.

El hombre había ingresado al agua para tirar una línea de pesca cuando detectó la aleta a unos 100 metros. “Doy vuelta el kayak y tuve un segundo de quedarme quieto y dije: ‘no, rajo’”, contó en diálogo con Víctor Fratto, licenciado en Gestión Ambiental, especialista en manejo de Fauna Silvestre y Biodiversidad, e influencer.

Luego, al mirar nuevamente, advirtió que la orca se dirigía hacia él. “Cuando hago la segunda mirada hacia atrás, me venía persiguiendo directo. Remé más fuerte, lo máximo que pude. La sensación era que me quería agarrar. Desesperación ”, describió en un video publicado por Fratto en Instagram .

De acuerdo con Península Valdés Orca Research, la orca llegó hasta la zona cercana a la orilla y, al advertir que no se trataba de una presa , se dio vuelta y regresó mar adentro.

Desde la organización indicaron que no existen registros de ataques de orcas a seres humanos en estado salvaje, fuera de situaciones de cautiverio.

La escena también fue observada desde la costa por al menos dos personas que alcanzaron a grabarla . “Ay, Dios”, se escucha decir a una mujer en el video, mientras el animal se aproxima. Luego, al cambiar de dirección, un hombre señala: “No, se dio vuelta”. “Siento que se me paró el corazón”, insiste la misma voz femenina, detrás de la filmación.

Bahía Rosas se ubica a unos 75 kilómetros de Viedma, capital de Río Negro, y forma parte del corredor de caza de orcas por la presencia de colonias de lobos marinos en sectores cercanos.

Fuente: Clarín