Revelan más nombres de los desaparecidos identificados en La Perla: una de las víctimas fue compañera de militancia de Juan Schiaretti

Luego de que la semana pasada se confirmara la identificación de más de 10 personas desaparecidas durante la última dictadura militar en el centro clandestino La Perla, en Córdoba , en las últimas horas comenzaron a conocerse algunas de sus historias. Una de ellas fue una militante cercana al exgobernador Juan Schiaretti , quien la recordó en sus redes sociales.

Se trata de Graciela Doldán , quien fue compañera de militancia del ex mandatario cordobés e integraba espacios de militancia universitaria y política en Córdoba. La "Gringa" , como le decían sus compañeros, integró en 1967 una de las vertientes fundadoras del Peronismo de Base (PB) y luego en 1969 de Montoneros.

La identificación fue realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) , que en los últimos meses avanzó con nuevas excavaciones y peritajes sobre restos encontrados en predios vinculados al circuito represivo cordobés.

"Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo, especialmente para las familias y seres queridos que aún buscan respuestas", expresó Schiaretti en X.

El exgobernador también destacó "la lucha incansable" de los organismos de derechos humanos, y el profesionalismo y compromiso del EAAF.

Las tareas comenzaron en 2025 y permitieron recuperar restos óseos de personas secuestradas y asesinadas durante el terrorismo de Estado. Las nuevas identificaciones se suman de otras 12 víctimas enterradas en el mismo predio, que fueron halladas en marzo.

Quiero expresar mi recuerdo emocionado por Graciela Doldán, cuyos restos fueron identificados en La Perla junto a otros pertenecientes a compañeros y amigos desaparecidos. Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que…

La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron durante la última dictadura militar, bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Se estima que por allí pasaron entre 2.200 y 2.500 detenidos desaparecidos.

Las recientes identificaciones forman parte de un trabajo sostenido del EAAF junto con organismos de derechos humanos y el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Los restos fueron encontrados en sectores de la guarnición militar en la zona conocida como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

Desde su creación en 1984, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a más de 800 desaparecidos en distintos puntos del país, en una tarea considerada clave para reconstruir lo ocurrido durante el terrorismo de Estado y aportar pruebas en causas por delitos de lesa humanidad.

“ La Gorda les ganó otra vez . No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”, expresó en redes sociales Roberto, hermano de Doldán.

Entre las personas identificadas también aparecen Ester Felipe y Luis Mónaco , militantes de Villa María y padres de la periodista Paula Mónaco Felipe, actualmente radicada en México.

“Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva y maravillosa forma de felicidad”, posteó tras conocerse la noticia en redes sociales.

Otra de las parejas identificadas fue la integrada por Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy . Él trabajaba en una funeraria ubicada en el centro de Córdoba cuando fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977. Poco después, ella también fue capturada en la capital provincial. Ambos eran padres de Mariela, una niña que quedó al cuidado de vecinos antes de ser criada por familiares.

El listado de víctimas identificadas incluye además a José Luis Goyechea y Nilda Moreno , secuestrados el 15 de agosto de 1977 en el barrio General Paz de Córdoba, frente a sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Goyechea, oriundo de La Rioja, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno se desempeñaba como psicopedagoga.

Las autoridades brindarán en el transcurso de esta semana una conferencia de prensa junto a familiares y organismos de derechos humanos para dar detalles de este nuevo hallazgo, junto con las identidades de todos los desaparecidos.

Fuente: Clarín