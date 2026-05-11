Axel Kicillof criticó el Súper RIGI que anunció Milei: “Dan beneficios especiales a inversiones extranjeras para poder decir que todo es un éxito”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , volvió a cuestionar este lunes las medidas del gobierno de Javier Milei y esta vez apuntó especialmente al Súper RIGI , un esquema que amplía beneficios impositivos y aduaneros, anunciado en los últimos días por el Presidente. "¿Quién va a invertir si no se vende?" , cuestionó el gobernador.

"El riesgo con estos programas es darle condiciones especiales a sectores que les va bien igual, entonces la ganancia no es clara. Simplemente es permitir que las rentabilidades sean extremadamente altas. Un RIGI con más beneficios es lo mismo", marcó Kicillof esta mañana en diálogo con Radio 10 .

En ese sentido, el mandatario provincial marcó que "la inversión extranjera durante la etapa de Milei está en valores negativos" y cuestionó: "¿Qué sentido tiene darle condiciones especiales que no tienen las Pymes, las empresas nacionales? Porque suelen ser inversiones extranjeras, que encima no llegan".

"Terminan dándole beneficios especiales desde el Estado con tal de hacer anuncios y andar diciendo que todo es un éxito", apuntó Kicillof y sostuvo: "¿Quién va a invertir si no se vende, si tenés la mitad de las máquinas paradas con una lona encima?".

Y señaló que "la duda" de los inversionistas es "si los beneficios son sostenibles, no por lo que venga después sino por el propio Milei".

El gobernador indicó además que en los últimos días "anduve por varias provincias y la situación es cada vez más dramática".

"Alguien puede hablarnos de teoría económica, de ajuste, de déficit, superávit, pero lo que hay en el fondo es que usan los recursos que se recaudan en las provincias para sostener a los poquitos sectores que no generan trabajo", apuntó.

En esa línea, indicó que actualmente "hay actividades extractivas, algo de actividad primaria e intermediación financiera. Esos son los sectores con los cuales pretenden sacar adelante el país, pero cada día nos enteramos de empresas que cierran, con un consumo masivo y la actividad comercial destruida ".

"No hay mercado interno y el dólar no le conviene al exportador. Estamos entrando en una situación con una caída económica general y un Estado que cada vez se retira más", lamentó Kicillof.

Fuente: Clarín