En la previa de la Marcha Federal Universitaria, dan clases públicas abiertas en las facultades de la UBA

En la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para este martes 12 de mayo, distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan este lunes una serie de clases públicas abiertas con el objetivo de visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

La iniciativa incluirá actividades académicas en las facultades de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinarias , con la participación de profesores, decanos y autoridades universitarias .

Desde la organización señalaron que la propuesta busca “defender la universidad pública” y advertir sobre la situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio nacionales.

Una de las actividades centrales se desarrollará en la Facultad de Derecho, sobre la avenida Figueroa Alcorta, donde el decano Leandro Vergara encabezará una clase pública en las escalinatas del edificio desde las 10 de la mañana.

En simultáneo, en la Facultad de Medicina, los decanos Luis Ignacio Brusco, Pablo Alejandro Rodríguez y Pablo Andrés Evelson participarán de otra actividad pública desde las 11.30 frente a la sede de Paraguay 2155.

La Facultad de Ciencias Económicas tendrá clases abiertas en dos turnos. Por la mañana expondrán los docentes Facundo Weisman y Rita Morrone, mientras que por la tarde lo harán Paula Mutchinik y Martín Carratalá, con materias vinculadas a sistemas contables, matemática aplicada, actuarial y gestión de costos.

En Veterinarias, en tanto, el profesor Carlos Blanco brindará una clase sobre topografía de la región del antebrazo, presentada por el decano Alejo Pérez Carrera.

La movilización federal del martes volverá a reunir a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias en rechazo al ajuste presupuestario sobre las universidades nacionales. Será la cuarta gran protesta del sector desde el inicio del conflicto con el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema universitario público.

“Creo que la expectativa es que esto se transforme en una movilización gigantesca que haga reflexionar al Gobierno”, expresó Emiliano Yacobitti en diálogo con Futurock.

El vicerrector de la UBA pidió al Congreso que se involuce en el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno del presidente Milei, que -según dijo- viene poniendo todos los palos en la rueda que le permite la Justicia.

"Nadie va a dudar en iniciar todas las acciones judiciales que hagan falta para que se ejecute la ley y para los funcionarios que no la cumplen”, advirtió.

Fuente: Clarín