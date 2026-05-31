Rescatan a una mujer encerrada por su pareja mientras sus hijos lloraban en la vereda, el hombre fue detenido

Policías de la comisaría Decimocuarta de La Plata rescataron a una mujer que permanecía encerrada contra su voluntad en una vivienda de Melchor Romero , mientras sus hijos menores de edad lloraban en la vereda. El hombre que la mantenía retenida fue detenido en el lugar.

Todo sucedió este sábado 30 de mayo, cuando los agentes de esa comisaría respondieron a un llamado de alerta que advertía sobre una mujer a quien su pareja no le permitía salir de la vivienda de la calle 178 entre 526 y 526 bis . Al llegar al lugar, el panorama fue elocuente: muebles y pertenencias esparcidos por el patio, y dos niños en la calle, visiblemente alterados. Los chicos les contaron a los uniformados que su madre estaba encerrada y que su padre no la dejaba salir.

Los agentes intentaron comunicarse con quienes estaban dentro, pero no recibieron respuesta en un primer momento. Minutos después, un hombre abrió la puerta y, según el reporte oficial, bloqueó el ingreso de los policías. Fue categórico al decirles que su pareja no saldría.

Fue entonces cuando los efectivos comenzaron a escuchar pedidos de auxilio desde el interior. Ante la presunta existencia de una persona privada de su libertad , actuaron bajo las facultades previstas en el artículo 222 del Código Procesal Penal e ingresaron al inmueble sin más demoras. El hombre fue reducido y detenido en el acto.

La mujer relató después a los investigadores que su pareja había arrojado sus pertenencias fuera de la vivienda y luego la mantuvo encerrada durante varios minutos, impidiéndole salir por la fuerza.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 5 de La Plata , encabezada por el fiscal Juan Menucci , quien ordenó actuar por los delitos de “privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad” . El acusado permanece detenido y será trasladado a sede judicial para prestar declaración en las próximas horas.

Otro episodio de violencia de género había sido cometido en la localidad de Berisso el pasado fin de semana, cuando una joven fue hallada encerrada en su vivienda tras una discusión con su pareja . La intervención policial se produjo luego de que vecinos advirtieran gritos de auxilio provenientes del interior de una casa ubicada en la zona de 148 bis entre 10 y 11 , lo que activó un operativo de emergencia y movilizó a las autoridades judiciales.

La situación se desarrolló el sábado 23 de mayo, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio alertados por un llamado que informaba sobre una mujer pidiendo ayuda desde una ventana. Durante varios minutos, los agentes intentaron comunicarse sin éxito hasta que finalmente lograron establecer contacto verbal con la joven a través de una abertura del inmueble. En ese intercambio, la víctima relató que, tras una fuerte discusión, su pareja la había dejado encerrada bajo llave y se había marchado llevándose a la hija menor de ambos.

El hecho de que la mujer permaneciera privada de su libertad en el interior de la vivienda y separada de su hija generó alarma en el barrio y en las autoridades actuantes. Poco después, la madre del acusado se presentó en el lugar y facilitó la apertura de la propiedad, permitiendo que la víctima pudiera abandonar el encierro y reencontrarse con sus familiares.

Según la reconstrucción del caso, la joven aseguró a los agentes que no había sido golpeada ni amenazada durante el episodio . De todos modos, manifestó su voluntad de no formular una denuncia penal contra el joven , lo que no impidió que la Justicia interviniera de oficio. Dada la gravedad de la situación y la presencia de una menor de edad, la Fiscalía avanzó con una investigación por privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género .

El joven detenido por decisión de la fiscalía enfrenta ahora una investigación formal por el delito de privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género , cargo que puede derivar en sanciones penales y la imposición de medidas restrictivas de acercamiento a las víctimas.

Fuente: Infobae