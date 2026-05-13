Remojar la ropa en vinagre antes de lavarla: para qué sirve y cómo aplicarlo

Además de usarse en la cocina, el vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados más utilizados para la limpieza del hogar. En el último tiempo, un método empezó a viralizarse por sus beneficios sobre la ropa: remojar las prendas en vinagre antes de ponerlas en el lavarropas .

Aunque para muchas personas puede sonar extraño, este truco natural ayuda a neutralizar olores, suavizar telas y eliminar residuos acumulados en las prendas. Además, puede mejorar el resultado del lavado sin necesidad de usar tantos productos químicos.

El vinagre blanco contiene ácido acético , un componente que ayuda a descomponer restos de jabón, neutralizar olores y aflojar algunas manchas leves . Por eso, muchas personas lo utilizan como complemento del lavado tradicional. Entre sus usos más comunes se destacan:

Para aprovechar sus beneficios sin afectar las prendas, lo más recomendable es usar vinagre blanco de alcohol y diluirlo en agua. La mezcla más usada para aplicar este truco es:

El procedimiento es sencillo y fácil de hacer:

Aunque puede ser útil, el vinagre no sirve para todo tipo de ropa. Hay tejidos delicados que pueden deteriorarse con el uso frecuente del ácido acético. Algunas de ellas son:

Otro detalle a tener en cuenta es que no se debe mezclar vinagre con lavandina, ya que libera gases tóxicos para la salud.

Fuente: TN