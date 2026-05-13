Lejos de las mascotas: la planta de interior muy común que jamás debe estar en una casa con perros y gatos

Las plantas de interior se volvieron protagonistas en muchos hogares por su capacidad para aportar color, frescura y un estilo más natural a los ambientes. Sin embargo, algunas especies muy populares pueden representar un riesgo importante cuando hay mascotas en casa.

Entre las más problemáticas aparecen el helecho y la hiedra , dos plantas muy utilizadas en interiores, patios y balcones que pueden favorecer la aparición de parásitos peligrosos para perros y gatos.

Aunque muchas personas las eligen por su aspecto ornamental, los especialistas advierten que tanto los helechos como las hiedras generan ambientes ideales para la presencia de garrapatas .

Estas plantas suelen formar sectores húmedos, frescos y con poca circulación de aire, condiciones perfectas para que estos parásitos sobrevivan durante más tiempo.

Las garrapatas buscan especialmente vegetación densa , ambientes húmedos , zonas con sombra y lugares poco ventilados .

El problema es que tanto el follaje compacto del helecho como las ramas de la hiedra ayudan a crear ese microclima.

Las garrapatas suelen esconderse en hojas, ramas bajas y sectores con vegetación abundante mientras esperan el paso de un animal. Cuando un perro o un gato roza la planta, el parásito puede adherirse rápidamente al pelaje y comenzar a alimentarse de sangre.

Además, la hiedra suele atraer pequeños animales como roedores, aves y lagartijas . Muchos de ellos también transportan garrapatas, algo que facilita todavía más la permanencia de estos parásitos cerca de la vivienda.

En el caso de los helechos, el riesgo aumenta porque suelen colocarse en rincones húmedos y con poca ventilación, donde las garrapatas encuentran mejores condiciones para mantenerse activas.

Más allá de la molestia, las garrapatas pueden transmitir enfermedades peligrosas tanto para animales como para personas.

Entre los síntomas más frecuentes en mascotas aparecen:

Por eso, veterinarios recomiendan revisar frecuentemente el pelaje de perros y gatos, especialmente después de estar en patios, jardines o zonas con mucha vegetación.

Los especialistas aconsejan evitar la acumulación de plantas demasiado densas en hogares con mascotas.

Estas medidas ayudan a disminuir el riesgo de infestaciones.

Más allá del problema de las garrapatas, existen muchas plantas ornamentales que pueden resultar tóxicas para las mascotas.

En muchos casos, morder hojas o flores puede provocar:

Algunas especies incluso pueden afectar órganos como los riñones o el sistema nervioso.

Muchas de estas especies se venden normalmente para interiores y balcones sin advertencias claras sobre sus posibles riesgos para animales.

Por eso, especialistas recomiendan investigar antes de incorporar nuevas plantas al hogar y mantener las especies potencialmente peligrosas fuera del alcance de perros y gatos.

Además, ante cualquier síntoma extraño después del contacto con una planta, lo más importante es consultar rápidamente a un veterinario.

Fuente: TN