Rechazan otra vez un pedido fiscal para ponerle fecha al juicio de Cristina por Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal 5 rechazó una vez más el pedido del fiscal para que le pongan fecha de inicio al juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por el caso Hotesur y Los Sauces , por supuesto lavado de dinero, pero fijó una audiencia preliminar para el 4 de septiembre para organizar los detalles del proceso.

La decisión es de los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni , que de manera unánime rechazaron un recurso de reposición del fiscal Diego Velasco , que insiste con que arranque el proceso.

Los jueces afirman que no pueden ponerle fecha de inicio al juicio porque está en trámite un peritaje contable y, hasta que no concluya la producción de la prueba, no es posible comenzar con las audiencias.

La fiscalía entiende que se puede poner una fecha de inicio y, en todo caso, aplazarla si es necesario por la conclusión de ese peritaje contable.

Velasco ahora irá a la Cámara Federal de Casación para que sea ese tribunal el que inste a que arranque el proceso donde se juzgará una presunta maniobra de lavado de dinero.

Ese estudio contable que está en proceso busca determinar si hay correlación entre el dinero que recibieron Lázaro Báez y Cristóbal López por sus contratos y negocios durante el kirchnerismo, con las transferencias que efectuaron a empresas de los Kirchner , ya sea mediante el pago de alquileres a la empresa Los Sauces o contratando habitaciones hoteleras a Hotesur.

El hecho de que esa audiencia sea en septiembre no hace más que aplazar el inicio del proceso a una fecha cercana con el fin de año y la feria judicial de verano

Velasco argumenta que la causa está inmersa en una maraña de rituales dilatorios y maniobras burocráticas que impiden el avance de la Justicia en asuntos de gravedad institucional.

Para el tribunal, iniciar un debate sin haber finalizado peritajes pendientes podría poner “eventualmente en riesgo la validez de las actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos por parte de las defensas”.

Como una suerte de compensación ante la negativa al recurso de reposición, los jueces dispusieron que el 4 de septiembre se haga una audiencia preliminar entre todos los abogados de los acusados, la fiscalía y los jueces.

Allí, en general, se debaten cuestiones de organización del juicio, se busca reducir la lista de testigos y agilizar las audiencias, se define si el proceso será virtual o presencial y se debate acerca de las pruebas pendientes.

Pero el hecho de que esa audiencia sea en septiembre no hace más que aplazar el inicio del proceso a una fecha cercana con el fin de año y la feria judicial de verano.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso de Cristina Kirchner en esta causa, el 17 de diciembre de 2024, e instó a que se haga el juicio oral .

El máximo tribunal reforzó el equipo de contadores que está peritando las cuentas de las empresas Hotesur y Los Sauces para avanzar con más celeridad en ese estudio.

El fiscal Velasco argumenta que la causa está inmersa en una maraña de rituales dilatorios y maniobras burocráticas que impiden el avance de la Justicia en asuntos de gravedad institucional

El tribunal exhortó al Colegio de Peritos a que estime una fecha probable para concluir su tarea y así poder comenzar el juicio.

El caso Hotesur y Los Sauces está elevado a juicio desde hace cinco años. El tribunal oral, con otra integración y los votos de Adrián Grünberg y Daniel Obligado , absolvió a todos los acusados sin juzgarlos.

Esa sentencia fue revertida por la Sala I de la Cámara de Casación (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone ), que excluyó del caso a Florencia Kirchner.

La Corte Suprema dejó firme ese fallo e impulsó el juicio. Fue de los últimos fallos que votó el juez Juan Carlos Maqueda antes de jubilarse. Firmaron allí Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La expresidenta, que ya fue condenada a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad , deberá enfrentar entonces este nuevo juicio, que se suma al que tiene pendiente por la firma del memorándum con Irán y al que afronta por el caso de los Cuadernos de las Coimas.

La causa Hotesur y Los Sauces se inició en 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer .

El caso está conectado con la causa Vialidad. La hipótesis es que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner en Hotesur millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de Calafate.

También forma parte de la causa Cristóbal López , que obtuvo otros beneficios del kirchnerismo y transfirió dinero a los Kirchner a Los Sauces como pago por el alquiler de departamentos.

Un peritaje parcial exhibido por la fiscalía en audiencias previas al juicio oral prueba que Báez cobró del Estado hasta 20 millones de dólares, en las mismas fechas en las que luego las transfirió a la sociedad de la familia presidencial Hotesur.

Fuente: La Nación