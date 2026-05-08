Adorni descartó presentarse como candidato a jefe de Gobierno porteño en las elecciones de 2027

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , descartó presentarse como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones . “ Sería irracional ”, dijo durante una entrevista el jueves por la noche en la que también evitó confrontar con Patricia Bullrich , luego de que la senadora libertaria pidiera que presente su declaración jurada en medio de la investigación judicial sobre supuesto enriquecimiento ilícito.

Entrevistado por Alejandro Fantino en el canal de s treaming Neura, Adorni fue consultado sobre la posibilidad liderar a La Libertad Avanza (LLA) en una eventual candidatura para alcalde porteño, tras su victoria en las legislativas de 2025, en la cual superó a Pro -el partido que gobierna la Capital Federal desde 2007- por más de 15 puntos.

“Después del triunfo que tuviste en la ciudad de Buenos Aires, eras el candidato puesto y armado para jefe de Gobierno”, le marcó Fantino, pero Adorni lo interrumpió: “ Eso es una fantasía de la vieja política. De hecho, no lo entiendo”.

“ No entiendo por qué de repente iba a ser el candidato a jefe de Gobierno . Es irracional si te lo ponés a desgranar”, manifestó y explicó: “Cómo una elección en la que gané bien y salió perfecta, cómo me lleva a mí, dos años y medio después, a ser candidato a jefe de Gobierno porteño”.

Adorni consideró que esa opción “no tiene razón de ser” y aseguró: “ De hecho, no va a pasar. Entiendo que no va a pasar”. A su vez, señaló que: “El tema política no me gusta en ninguna de sus aristas. La campaña electoral no me gusta”.

Más adelante, Adorni hizo un repaso sobre su trayectoria como funcionario. “ Cuando era secretario de Comunicación no me imaginaba otro lugar dentro del Ejecutivo . Pero donde estoy hoy, sí: lo disfruto. Pero me enfoqué más en la gestión que en lo político”, destacó.

“Por supuesto que tengo una pata política y charlo con los gobernadores, pero todo lo delego en el Colo [en alusión al ministro del Interior, Diego Santilli]. Entonces estoy más a gusto todavía”, comentó, y cerró: “ Porque la política no es lo mío. La política no me gusta ni me atrae ”.

En otro pasaje de la entrevista, Adorni brindó definiciones de un tenor metafórico. “ Me pegan porque soy un pedazo de Milei . Pegarme a mí es lastimar a Milei”, resaltó el jefe de Gabinete.

“No tiene ningún sentido pegarme a mí. Usemos la razón: ¿qué sentido tiene meterse con mi intimidad?“, agregó.

Luego, confesó que la sede del Gobierno le genera cierta “incomodidad”. “ Somos muchos los que no pegamos con los muebles de la Casa Rosada, no solo yo . Porque es un sistema que está hecho para la política tradicional", sostuvo Adorni.

“ Te topás con egos, deslealtades, burocracias, pérdidas de libertades . No sé, no pegamos con eso. Y hablo en plural porque somos un montón los que no pegamos con los muebles de la Casa Rosada”, insistió.

Luego de pedirle a Adorni que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, Patricia Bullrich no solo se desmarcó de los hermanos Milei por el caso que involucra al jefe de Gabinete : con ese movimiento la senadora nacional también se posicionó como una seria aspirante a la alcaldía porteña .

Este viernes, Bullrich realizará una recorrida por Villa Lugano junto a Pilar Ramírez , presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña y alfil de Karina Milei, en pos de sumar adhesiones que le permitan allanar su camino para competir en las elecciones de la Ciudad en 2027.

La actividad prevista es una iniciativa de la cúpula porteña libertaria y al mismo tiempo una especie de termómetro electoral: la zona sur es una geografía donde Pro, el antiguo partido de Bullrich, carece de arraigo territorial, convirtiendo este movimiento proselitista en una gran oportunidad para confirmar -o no- esa vigencia.

Con Adorni casi afuera de la carrera y Bullrich en ebullición , el objetivo de LLA es tentar a los vecinos con un proyecto de beneficios impositivos a comercios, punto débil de Jorge Macri que la senadora busca capitalizar.

Fuente: La Nación