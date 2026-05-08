Domingo Cavallo se defendió de las criticas de Milei y Caputo: “¿Qué le molestó?”

Luego de que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , criticaran a Domingo Cavallo por sembrar dudas sobre el futuro del plan económico de Gobierno , el padre de la ley de Convertibilidad recogió el guante y le respondió al primer mandatario a través de una publicación en la red social X.

“ ¿Qué le molestó a Milei de esta entrevista? “, tituló en una nueva entrada de su blog personal el exfuncionario del menemismo. Allí, citó el video de la entrevista que Cavallo le concedió al periodista Maximiliano Montenegro y que fue el disparador del fuego cruzado con los dirigentes libertarios .

“ ¡Yo creo que no la vio! “, dijo Cavallo, como respuesta a la pregunta que tenía como destinatario al Presidente. Luego, hizo un tiro por elevación al número uno del Palacio de Hacienda: ”Si es por el comentario que yo hice sobre como interviene en el mercado Luis Caputo, me limité a repetir lo que el mismo Milei había dicho “.

En la entrevista que generó la discordia, Cavallo había señalado que, para bajar el riesgo país, se debería liberar el mercado de cambio para las empresas y advirtió que solamente en ese caso podría “pararse una [eventual] corrida cambiaria”. Además, había calificado de “trader” a Caputo.

“Simplemente lo contrasté con la forma que Sturzenegger tiene de elaborar sus propuestas en materia de desregulación (que es lo que en general hacen los economistas profesionales cuando tienen que decidir políticas económicas) y el modo «trader» del Minisro de Economía “, siguió Cavallo en el texto que se lee completo en su página web.

En palabras del exministro de Economía, la entrevista “ fue una forma de insistir en mi propuesta de definir reglas de juego para el manejo monetario, cambiario y financiero . Es decir poner en marcha una reforma monetaria que permita a todos los agentes económicos entender cómo se adoptan las decisiones en materia de políticas macroeconómicas”.

Al cierre de su comunicado, Cavallo remató: “Tan simple como eso. Algo que de mis conversaciones con Milei en el pasado, yo siempre creí que él compartía. Subo el video completo de la entrevista. Ojalá el presidente tenga la paciencia de mirarla . Pienso que le resultará útil”.

Para responder a los dichos de Cavallo, el Presidente también utilizó las redes sociales. En esa oportunidad, citando una publicación de Felipe Núñez , director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien había señalado errores en los pronósticos de inflación de Cavallo. “Lo que sucede es que el modelo de tu tocayo [por el segundo nombre del exministro] contiene expropiaciones masivas”, subrayó Milei.

Más tarde, el primer mandatario apuntó contra algunas de las medidas implementadas por Cavallo en su paso por el Ministerio de Economía: “Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada”. Y remató: “Décadas de violación sistemática a la propiedad privada” .

Por otra parte, en la mencionada entrevista, Cavallo puso la mira sobre Luis Caputo. “Es un trader , no tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro” , disparó.

El exministro de esta forma miraba de manera desfavorable el pasado de trader de Caputo, que en sentido opuesto Milei había elogiado una semana atrás para describir el pragmatismo de “Toto”.

Así, el descargo de Caputo no tardó en llegar y posteó: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”.

“Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país . Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos”, cerró “Toto”.

Fuente: La Nación