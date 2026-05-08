Encontraron muerto a un hombre que estaba desaparecido en Santa Fe y detuvieron a su hijo

El hallazgo del cuerpo de Juan Emilio López , un hombre de 50 años residente de Rufino , provincia de Santa Fe , conmocionó a la comunidad tras cinco días de intensa búsqueda. Mientras la Justicia investiga qué fue lo que sucedió con él, el principal sospechoso es su hijo.

La desaparición de López , reportada el domingo anterior, movilizó a familiares, vecinos y autoridades , quienes durante varias jornadas mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, la investigación experimentó un giro determinante en la tarde del miércoles, cuando el desenlace confirmó la peor de las hipótesis: hallaron su cuerpo en un canal cercano al Parque Municipal.

Para poder recuperar el cadáver, participaron efectivos de la policía local, bomberos de Alcorta , Rufino y Venado Tuerto , además de perros adiestrados en rastreo.

La investigación, que en un primer momento se había iniciado como una búsqueda de paradero, cambió de dirección ante la aparición de pruebas que apuntaban a la comisión de un homicidio . Este cambio de carátula fue confirmado por los fiscales Mauro Menéndez y Mauricio Clavero , quienes ofrecieron una conferencia de prensa para informar a la sociedad sobre los avances del caso.

Según detallaron los fiscales, el avance de la investigación se apoyó en el análisis de cámaras de vigilancia y en el testimonio de vecinos que aportaron datos relevantes. La evidencia recopilada en las horas posteriores al hallazgo del cuerpo permitió reconstruir los movimientos de López y establecer el contexto en el que se produjo su deceso.

De esta manera, toda la atención recayó sobre el hijo de la víctima, quien fue demorado de inmediato y permanece detenido mientras se profundizan las actuaciones judiciales. Las pruebas reunidas hasta el momento, según lo expresado por el fiscal Menéndez, son suficientes para sostener una acusación preliminar por homicidio doloso agravado .

De acuerdo con lo informado oficialmente, el cuerpo de López fue trasladado para la realización de la autopsia , con el fin de esclarecer las circunstancias, la causa y la fecha exacta de la muerte. Los resultados de este procedimiento serán determinantes para reforzar la acusación y establecer el curso de la causa.

El fiscal Menéndez explicó que la causa cuenta con abundante material probatorio, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad y testimonios directos.

La imputación formal por homicidio doloso agravado será presentada en los próximos días, en función de la evidencia y los resultados de la autopsia. El detenido continuará bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales.

Hace tan solo unos días, un policía de la provincia d e Chaco mató a su padre en la ciudad de Resistencia y luego asesinó a su ex pareja en localidad de Puerto Vilelas tras tomarla de rehén.

El agresor, identificado como Luciano Etudie , resultó gravemente herido y permanece internado bajo custodia tras ser baleado por fuerzas especiales.

Según fuentes policiales, todo empezó en la mañana del martes. Etudie, cabo primero de la Policía del Chaco, fue hasta la casa de su padre, Alberto Etudie, ubicada en la calle Lestani al 600 de Resistencia. Todavía no está claro si hubo una discusión entre ambos, una pelea o un ataque directo. Lo concreto, de acuerdo a la investigación inicial es que allí, el hijo disparó y mató a su propio padre, de 57 años.

La secuencia violenta continuó. Después de ese ataque, el cabo tomó un vehículo y se dirigió al domicilio de su ex pareja, Graciela Mabel López, de 33 años. Allí, secuestró a la mujer y a un menor de edad, hijo de ella, y los llevó hacia el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas.

Pese a que mediadores llegaron al lugar e intentaron liberar a la mujer, el policía disparó y mató a su ex pareja delante del personal policial, funcionarios judiciales y vecinos. El menor fue puesto a resguardo.

Fuente: Infobae