Racing encontró el cabezazo del final, eliminó a Estudiantes en La Plata y pasó a cuartos: será rival de Rosario Central

Como en algunos de los torneos pasados, desde que se implementa el formato actual, en los octavos de final ya se quedaron afuera los dos mejores de ambas tablas. Porque después de que Independiente Rivadavia perdiera el sábado en Mendoza ante Unión, este domingo fue Racing el que le arrebató la confianza a Estudiantes . Con un cabezazo in extremis de Santiago Sosa , el conjunto de Avellaneda volvió a triunfar tras siete encuentros y será rival de Rosario Central , el miércoles en Arroyito, por los cuartos del Torneo Apertura 2026 .

Tras un desarrollo que se repartió entre la prudencia del análisis táctico y un ritmo algo más vertiginoso, el visitante logró vencer al equipo de la última corona, que justamente le había ganado el Clausura en Santiago del Estero por empatarle la final en la última pelota. Ahora, fue el cuadro blanquiceleste el que logró ese gol que dejó atónito al público platense, que gozaba la buena racha de su equipo: no caía hacía ocho encuentros y había sido el mejor de la zona A.

Se esperaba un duelo disputado, aunque no tan temprano, desde el sorteo: el propio Sosa se opuso a la decisión de Sebastián Martínez Beligoy (de flojo arbitraje) de que, por razones de seguridad, Facundo Cambeses comenzara atajando en el arco donde afectaba el sol de frente. El volante discutió y ganó la pulseada de sortear los lados, aunque perdió en el vuelo de la moneda y su arquero debió ir, finalmente, hacia ese lugar. Vaya destino: ese arco sería el de su cabezazo goleador .

Una vez que la pelota empezó a rodar, el público local volvió a apuntar al mismo protagonista al que le dedicó un cántico con insultos durante el calentamiento: Marcos Rojo , surgido en el club pero con su pasado en Boca a cuestas, fue chiflado cada vez que tocó el balón.

A excepción de un remate débil de Facundo Farías que demandó la ligera estirada de Cambeses (utilizó una gorra hasta que dio la sombra), el local comenzó el cotejo mucho más incómodo ante un adversario que tuvo un blanco claro: atacarlo al lateral derecho Eros Mancuso con las escaladas de Gabriel Rojas , las triangulaciones generadas en ese costado izquierdo y el lanzamiento de repetidos centros, aunque sin situaciones.

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A los 25 minutos, una mala noticia para la visita. En un forcejeo para que Farías superara la línea de fondo en su intento por desbordar, Alan Forneris sintió algo en su rodilla izquierda. Inmediatamente, comenzó a gritar y lamentarse, tomándose la cara y recibiendo el rápido consuelo de Rojo. Los médicos hicieros pruebas que bastaron para sugerir el cambio, por lo que ingresó Bruno Zuculini .

A los 39 minutos, apareció la jugada más peligrosa del primer tiempo y la tuvo Racing. En medio de un desarrollo muy cauto y tras una rápida combinación por el centro, apareció un pase filtrado de Matías Zaracho para que Adrián Martínez tuviera el mano a mano, pero su derechazo se abrió demasiado.

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Se terminaron yendo al descanso mediante la búsqueda de media distancia: por el lado académico fue Gastón Martirena el que probó, pero también lejano al arco; en el equipo pincharrata, Mancuso se atrevió a un disparo que sí requirió la firmeza de Cambeses, aunque ninguno de los dos equipos generó verdadero peligro.

Hasta la segunda mitad, tiempo al que también le costó agarrar el ritmo que se espera para una instancia tal. Exactamente, un cuarto de hora. Durante ese período, se mantuvo el desarrollo ordinario, impreciso y sin inquietud para los arqueros. Hasta que, sobre ese momento, apareció una llegada mucho más peligrosa que aquella de Maravilla, aunque ahora sería derrochada por el goleador de enfrente.

Primero, la entrada de Alexis Castro fue vital para que Estudiantes empezara a mover la pelota de manera más fluida y encontrando con mayor facilidad a Edwin Cetré . Pero no fue eso lo que activó la situación, sino una desobediencia de Adrián Fernández : Gustavo Costas le había exigido a Toto que, cuando pudiese, aprovechara la subida de Rojas, pero cuando más claro lo tuvo, con campo abierto, optó por el otro costado y falló, desprendiendo un contragolpe rival.

Leandro González Pírez se vistió de conductor y gambeteador, abriendo hacia la derecha para Farías y éste centrando raso, a la zona entre el punto penal y el área chica, donde la definición de primera sería conectada por Guido Carrillo : puso el pie derecho para definir colocado, pero terminó lanzándole muy alto. El partido encontró vértigo y las pizarras quedaron de lado, al menos, por un rato.

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Sensación ratificada a los 21, cuando el conjunto de Alexander Medina llevó al rival a llenar su área de gente ante tanta combinación y verticalidad por la aparición de espacios. Llegaría el golazo de Cetré a un ángulo, pero sería rápidamente anulado por una posición adelantada de Castro.

A partir de allí, habría una mezcla entre lo táctico de la primera parte y el atrevimiento del segundo: se acercaba el final y ninguno quería que se le escapara. A los 36, lo tuvo Tomás Conechny tras una buena jugada junto a Maravilla Martínez, pero le entregó la definición a Fernando Muslera .

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Sin embargo, cuando parecía que iban acordando el empate para jugar el suplementario, el propio hombre surgido en San Lorenzo logró un tiro de esquina clave: el centro de Rojas, abierto para viajar lejos del arquero uruguayo y que se termine cerrando, encontró el cabezazo estático de Sosa , a los 44 minutos.

Hubo tiempo para más y, a la vez, no: los siete adicionados fueron clausurados por la Academia, que se tomó la leve revancha del Clausura. Racing festeja, pero ya debe poner la cabeza en el duro viaje a Rosario.

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Fuente: La Nación