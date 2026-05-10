Qué dijo el director de la OMS sobre el brote de hantavirus y la posibilidad de una pandemia

TENERIFE.- Mientras continúa el operativo para evacuar a los pasajeros del crucero MV Hondius , el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus , buscó llevar tranquilidad frente al brote de hantavirus y descartó que la situación represente un escenario similar al de la pandemia de coronavirus.

“Hemos estado repitiendo la misma respuesta muchas veces. Esto no es otro COVID. Y el riesgo para el público es bajo. Así que no deberían asustarse y no deberían entrar en pánico”, afirmó Tedros durante una conferencia de prensa en el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde supervisó el desembarco de pasajeros.

Las declaraciones llegaron luego de varios días de preocupación internacional por el brote detectado a bordo del crucero, q ue dejó tres muertos y al menos cinco personas infectadas con hantavirus .

El operativo montado en las Islas Canarias incluyó personal con trajes herméticos, mascarillas y respiradores, además de vuelos especiales para repatriar a pasajeros de más de 20 países.

Pese al despliegue sanitario, la OMS insistió en que el riesgo de transmisión masiva sigue siendo reducido. El hantavirus suele contagiarse por inhalación de partículas provenientes de excrementos de roedores infectados y no se transmite fácilmente entre personas. Sin embargo, la cepa involucrada en el brote del crucero —el virus Andes— sí puede propagarse entre humanos en casos excepcionales y bajo contactos estrechos.

En ese contexto, recomendó a los países de origen de los pasajeros implementar monitoreos diarios y seguimientos sanitarios preventivos. “Nuestras recomendaciones son muy claras, y este es realmente un enfoque de precaución para asegurarnos de que no tengamos ninguna oportunidad de que este virus se contagie”, señaló Maria Van Kerkhove , referente del organismo que pertenece a Naciones Unidas.

El MV Hondius arribó este domingo de madrugada al puerto español de Granadilla, en el sur de Tenerife, escoltado por un buque de la Guardia Civil. Horas después comenzó el desembarco escalonado de los pasajeros. Parte de la tripulación permanecerá a bordo hasta que la embarcación llegue a Rotterdam, en Países Bajos, donde será sometida a un proceso integral de desinfección.

Según indicaron las autoridades españolas, ninguno de los más de 140 pasajeros que estaban en el barco presentaba síntomas compatibles con el virus . Los ciudadanos españoles fueron los primeros en evacuar y luego fueron trasladados en avión hacia una base militar cercana a Madrid, donde iniciarán un período de cuarentena y seguimiento médico.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García , aseguró que “toda la operación se está desarrollando con normalidad”. El ejército español quedó a cargo del traslado de los pasajeros desde el crucero hacia tierra firme mediante embarcaciones pequeñas y micros aislados de la población local, antes de su repatriación aérea.

Las autoridades esperan completar el operativo entre este domingo y el lunes. Actualmente hay pasajeros de más de 20 nacionalidades y los vuelos previstos incluyen destinos como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. Como medida preventiva, a los pasajeros solo se les permitió abandonar el barco con una pequeña bolsa de artículos esenciales, documentación y teléfonos celulares.

El último balance de la OMS reflejó seis casos confirmados entre ocho sospechosos, entre ellos una pareja de pasajeros neerlandeses y una mujer alemana fallecidos tras haberse infectado con hantavirus. Tedros también mantuvo una reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez , quien sostuvo que aceptar el pedido de la OMS y ofrecerle al crucero “un puerto seguro” representaba “un deber moral y legal”.

Distintos países ya pusieron en marcha protocolos sanitarios especiales para sus ciudadanos. Estados Unidos confirmó que los pasajeros serán aislados en un centro médico de Nebraska; Reino Unido hospitalizará a los evacuados para observación; Francia dispuso monitoreos estrictos y cuarentenas domiciliarias; y Australia enviará un avión especial para evacuar a sus nacionales y a ciudadanos de países cercanos como Nueva Zelanda.

Fuente: La Nación