El dirigente más cercano a Mauricio Macri le pidió a Patricia Bullrich que deje de “pasar de un partido a otro”

El diputado nacional Fernando de Andreis , hombre de máxima confianza del expresidente Mauricio Macri y secretario general de Pro, cuestionó los cambios de espacio político que protagonizó a lo largo de su trayectoria la senadora nacional Patircia Bullrich . Le pidió que deje “de pasar de un partido a otro” y consideró que sería beneficioso “que se quede en el mismo espacio político un tiempo”. En paralelo, desestimó la posibilidad de que la exministra pueda regresar a las filas del partido de Macri.

“Hay que tener cierta tranquilidad y quedarse quieto un rato. Lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un partido a otro. Eso le ha hecho mucho daño a ella y a la política argentina”, afirmó De Andreis en declaraciones a radio La Red.

“Ella es una dirigente importante y, al frente del Ministerio de Seguridad, tanto en el gobierno de Mauricio como en el de [ Javier ] Milei , ha hecho un laburo increíble. El problema es cuando el foco está puesto solo en proyectos personales. Hay algo mucho más grande que nosotros como dirigentes: un partido, una idea, un gobierno, la Argentina”, remarcó De Andreis, que fue secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Macri y se mantiene dentro del círculo de mayor confianza del exjefe del Estado.

Para el diputado macrista, “lo mejor que podría pasarle a la política, al Gobierno y a la Argentina es que Patricia se quede en el mismo espacio político un tiempo”. De Andreis hizo sus apreciaciones sobre la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023 al ser consultado sobre el reclamo que la exministra de Seguridad le hizo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , para que brinde explicaciones sobre su situación patrimonial, bajo investigación judicial.

Según consideró De Andreis, a pesar de las recientes diferencias marcadas por Bullrich dentro de La Libertad Avanza por el caso Adorni, su regreso a Pro no sería posible. “No veo espacio de ninguna manera para que Patricia vuelva a Pro”, afirmó, en otra entrevista radial con la periodista Romina Manguel , con la emisora Splendid. En esas declaraciones dijo que romper con los partidos políticos en los que milita “es una característica de ella”. No obstante, no descartó compartir “un frente”.

El dirigente de Pro también criticó al actual legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta , quien perdió la interna de Juntos por el Cambio ante Bullrich y, como la exministra, está alejado del partido de Macri. “Horacio es la figura más emblemática de lo que yo llamo ‘murmullo socialista’. Yo abogo para que Pro reconecte con un espíritu mucho más liberal”, definió De Andreis en sus dichos a Splendid. En ese marco, elogió al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri , a quien Larreta critica. Le destacó cuestiones como “los desalojos, el orden en la vía pública, que no haya mas piquetes, bajar impuestos”.

De Andreis subrayó que trabaja para que “cada vez sea más nítida la posición de que la alternativa al gobierno de Milei sea Pro y no el kirchnerismo”. Dijo que, con respecto a La Libertado Avanza, son “distintos persiguiendo el mismo objetivo, compartiendo ideas y agendas”. Y distinguió: “La mirada sobre cuestiones institucionales nos diferencia, la obsesión por la microgestión nos diferencia” .

El diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires evitó confirmar si Macri buscará ser candidato a presidente en 2027. “A nadie le preocupa la candidatura nacional de Pro de 2027 más que a los dirigentes de Pro”, minimizó. “Estamos trabajando en la renovación del partido, con el foco en tener 150 candidatos a intendentes en las 150 ciudades más importantes de la Argentina, lo que nos permite estar cerca y conectar con la gestión, que es un sello distintivo nuestro”, adelantó.

Fuente: La Nación