Duro comunicado de Pro con críticas al Gobierno: “Piden sacrificios que no están dispuestos a cumplir”

El PRO difundió este domingo un duro comunicado con cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, en el que advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo” y acusó a sectores del oficialismo de actuar “con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”. El texto, titulado “Manifiesto Próximo Paso”, marca un tono más crítico por parte del partido fundado por Mauricio Macri hacia la administración libertaria, pese al respaldo que le brindó en distintos proyectos legislativos.

“Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida”, comienza el documento difundido por el espacio amarillo. Allí, el PRO reivindica haber estado “del lado del cambio” y sostiene que acompañó al Gobierno “sin especular”, aunque remarca que “empezar no es llegar” y que todavía existe una distancia entre la mejora de “los grandes números” y el impacto real en la vida cotidiana de la población.

En uno de los tramos más duros del comunicado, el partido afirma que “el cambio tiene dos enemigos”: “el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo”, y también “los que frenan el cambio desde adentro”. En ese marco, cuestiona actitudes dentro del oficialismo y plantea que “cuando no se da el ejemplo” o “no se respeta el sacrificio ajeno, duele”. Además, advierte que el apoyo al rumbo económico no implica un respaldo incondicional: “Apoyar el cambio es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó”.

Fuente: La Nación