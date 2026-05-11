Quiénes son el hombre y la mujer que fueron detenidos por tener sexo en un avión: el relato de una testigo

Un hombre y una mujer se convirtieron en noticia tras ser descubiertos semidesnudos en primera clase de un vuelo de la empresa Copa Airlines -procedente de Panamá- y quedar detenidos en la ciudad santafesina de Rosario . Este martes fueron reveladas las primeras imágenes de los acusados, identificados como Marcelo Cagiao (55) y Sandra Olivera (60).

A raíz del hecho, que tuvo lugar en la madrugada del sábado, los acusados por “exhibiciones obscenas” resultaron aprehendidos por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) . Según la denuncia, la tripulación sorprendió a ambos individuos con las “prendas bajas” en la cabina ejecutiva, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

El supervisor de la empresa Copa informó que la Jefa de Cabina del vuelo CM 836 deseaba iniciar una acción penal contra Cagiao (asiento “1F”) y Olivera (asiento “1E”) por exhibicionismo.

Debido al protocolo vigente, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, indicando que se entregaría a la pareja a la comisaría con jurisdicción en la zona , para tomarles los datos y sacarles fotos.

El lunes, la conductora del programa De boca en boca ( Radio2 AM1230) , Analía Bocassi , contó que viajaba en la aeronave cuando se produjo el particular episodio. “Salimos 40 minutos tarde de Panamá. En vez de llegar a las 12.20, llegamos cerca de la 1 de la madrugada”, precisó al comenzar su relato.

Una vez el avión aterrizó en el aeropuerto de Fisherton, en la ciudad santafesina, los viajeros aplaudían para celebrar el final del trayecto. Fue entonces que todo cambió de repente : “Vimos que las azafatas salieron rápido. Y empezaron a decir: ‘se quedan sentados’. Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados” .

✈️ Analía Bocassi contó que fue testigo del insólito momento en el vuelo de Copa Airlines. 🚨 Tras aterrizar, la PSA subió al avión y pidió que nadie se moviera por “un caso de seguridad nacional”. Dos personas fueron demoradas, acusadas de haber tenido relaciones sexuales. pic.twitter.com/UrBbWJsxcP

“Digo, hay chalecos de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), venimos de Panamá hasta Rosario. Pensé que podría haber droga o alguien peligroso que estaba buscado” , confesó la conductora al aire.

“Pasaba el tiempo, eran las 2 de la mañana y estábamos todavía arriba del avión ”, prosiguió la testigo. Sin demasiada información, comenzaron a circular diversos rumores, entre los cuales cobró fuerza que dos personas se habían peleado en clase ejecutiva y que aguardaban la resolución de un juez.

“Cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada” , continuó Bocassi.

La situación íntima entre dos pasajeros fue advertida inicialmente por una menor de edad que viajaba en el mismo sector con su abuela. Según pudo reconstruir la conductora rosarina, “la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y lo mandó al frente al hombre”. “Los bajaron detenidos a los dos y se lo llevaron a la comisaría. Estaba todo la familia esperándolo a él [Marcelo Cagiao]”, concluyó.

Fuente: La Nación