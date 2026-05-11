Buscan a un puma suelto en Escobar: lo vieron merodeando en las afueras de un country

Vecinos de un barrio del municipio bonaerense de Escobar se mantienen alertas desde la madrugada de este domingo, cuando algunos de ellos detectaron la presencia de un puma suelto por la zona . El felino fue visto en las inmediaciones del Náutico Country Club y su paso cerca de la calle Manny quedó registrado en una cámara de seguridad cuando el animal recorría un sector residencial rodeado de vegetación.

Por estas horas, miembros de Defensa Civil, Zoonosis de la comuna local y especialistas de la Fundación Temaikén llevaban adelante las tareas para intentar hallar al puma que mantiene en vilo a los vecinos del barrio El Cazador. “Hasta el momento, no hubo nuevos avistamientos ni apariciones del animal” , indicaron, ante la consulta de LA NACION , desde la Municipalidad de Escobar .

Fuentes del área de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense informaron a LA NACION que fue personal de seguridad del Náutico Escobar Country Club quienes primero visualizaron al felino en la madrugada de ayer , poco antes de las 2.

“Estaba merodeando el sector externo del tejido perimetral, a la altura de la UF 615″, comunicaron las autoridades a los vecinos del barrio. “Queremos llevarles tranquilidad informando que se actuó de forma inmediata según los protocolos vigentes: el operador de monitoreo procedió al accionamiento de los altavoces de disuasión, logrando que el animal se retirara de las inmediaciones hacia la zona de campo abierto, sin ingresar al predio ”, agregaron.

De manera inmediata, la administración del barrio informó a las autoridades municipales. “En principio, lo importante es llevar tranquilidad porque el animal salió de la zona habitada ”, aseguraron las fuentes consultadas.

Según informó la Municipalidad de Escobar, los especialistas explican que el puma es un habitante natural de la provincia de Buenos Aires y que puede desplazarse largas distancias. También indicaron que este tipo de animales suele evitar el contacto con personas y tener hábitos nocturnos .

El rescatista de animales Fernando Pieroni resaltó en sus redes: “Nada de qué preocuparse. Solo hay que tomar recaudos, como dejar encendidas las luces exteriores de las viviendas y no dejar a las mascotas sueltas, sobre todo por la noche”.

🔹Alarma por un puma suelto en Escobar: "No hay que hacerse el Rambo" El médico veterinario Marcelo Zysman contó cómo hay que actuar en caso de encontrarse con el animal. 📌Con Francisco Olivera y Paula Rossi en #BuenDíaNación pic.twitter.com/gk0CqWFSgA

Qué hacer ante la presencia de un puma

Desde la Dirección de Flora y Fauna indicaron a los vecinos que, en caso de ver al puma, lo reporten a los canales oficiales: el de Emergencias, 911, y el de Defensa Civil, 103 .

Fuente: La Nación