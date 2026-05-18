Quién se fue de Gran Hermano este domingo 17 de mayo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tiene un nuevo eliminado. Se trata de Danielik Galazan , quien llegó al versus contra Eduardo Carrera . En una placa que integraron Luana Fernández, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello y Franco Zunino , la oriunda de Tucumán debió abandonar el certamen televisivo y formará parte del repechaje, que le dará lugar a varios participantes para retornar a la casa “más famosa del país”.

Con la modalidad de voto negativo, Danielik protagonizó un mano a mano con Eduardo Carrera y, finalmente, por decisión del público, debió retirarse de la casa. Esta decisión marcó un fuerte quiebre en la casa: un bando festejó de manera desmedida la eliminación de la participante; el otro se lamentó por su partida y arremetió contra los que festejaban su salida.

Antes de retirarse por la puerta principal de la casa, Danielik manifestó: “Gracias, les digo la verdad, estoy muy contenta. Brillé desde que entré, hice todo lo que quise en esta casa, no me quedé con ganas de nada , respeté todas mis decisiones y todo lo que sentía mi corazón. Como siempre les dije, lo peor no está por venir, lo mejor está pasando esa puerta" .

Los participantes que siguen en competencia son:

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15 . La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO . Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

En este caso, para participar hay que votar al concursante que se quiere dejar en la casa, es decir, darle un voto positivo. Así, se debe enviar GH al 9009 o ingresar a ghglobal.ar para ejercer la elección .

Fuente: La Nación