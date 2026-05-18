Un remolcador chocó con un buque en el río Paraná y terminó partido en dos

Un remolcador que navegaba con un convoy de barcazas chocó con un buque anclado en el río Paraná , a la altura de Rosario , y terminó partido en dos tras el impacto. La colisión se produjo a la altura de calle Corrientes, frente al Centro Municipal de Distrito Centro.

Las embarcaciones involucradas fueron el buque de ultramar Ginga Bobcat , de bandera panameña, y el remolcador HB Perseus , de bandera boliviana, que descendía por el río con destino a San Nicolás.

Según se observa en videos que se difundieron en las redes, el remolcador no logró modificar su trayectoria y avanzó directamente hacia el carguero, que se encontraba detenido desde hacía varios días frente a la costa rosarina.

El buque, de acuerdo con lo informado por medios rosarinos, lanzó insistentes bocinazos e hizo sonar su sirena de manera continua, pero la embarcación continuó su curso hasta impactar de frente.

La estructura del remolcador se partió y varias barcazas que formaban parte del convoy se desprendieron y quedaron a la deriva, mientras otras embarcaciones de gran porte transitaban por la zona en ese mismo momento.

La embarcación dañada fue reencauzada luego hacia una zona más cercana a las islas. Y cerca de las 18, casi una hora después de ocurrido el incidente, se restableció la circulación en el río.

Tras el episodio, la organización ambientalista El Paraná no se Toca expresó su preocupació n. “A metros de nuestras casas y parques navegan cargas masivas de elementos altamente contaminantes como combustibles y químicos”, señalaron en un comunicado difundido luego del choque.

Desde el espacio remarcaron que el sector frente a Rosario es un punto de alta concentración de tránsito fluvial y advirtieron sobre la cercanía con las tomas de agua potable que abastecen a gran parte de la población.

Según consignó el diario La Capital , el buque Ginga Bobcat ya había protagonizado otro incidente semanas atrás en el río Paraná, cuando impactó contra otra embarcación en el puerto de Campana en un episodio que también involucró cargas peligrosas.

Fuente: Clarín