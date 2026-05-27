Quién ganó el Gardel de Oro 2026

Los Premios Gardel 2026 celebraron una nueva edición el lunes 26 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia que volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música nacional. La gala, considerada una de las citas más importantes de la industria, estuvo atravesada por reconocimientos, shows en vivo y momentos que marcaron la noche , aunque todas las miradas estuvieron puestas en uno de los premios más esperados: el Gardel de Oro, la máxima distinción de la ceremonia .

Tal como anticipaban los pronósticos, el gran ganador terminó siendo Milo J , quien se consagró como la figura más destacada de la noche y se quedó con el reconocimiento principal tras una jornada en la que acumuló premios y protagonizó varios de los momentos más comentados del evento .

Tras quedarse con el Gardel de Oro, el artista habló sobre el impacto personal de La vida era más corta y expresó: “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida; a mí y a un montón de personas” . Además, protagonizó uno de los momentos más emotivos al agradecer a su madre, Aldana: “Nunca tengo el tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí, me salvaron la vida de una u otra manera” .

Su presencia fue una constante a lo largo de toda la ceremonia. Milo subió repetidas veces al escenario para recibir estatuillas y, hasta los últimos minutos de la gala, siguió sumando reconocimientos . Entre ellos apareció “Niño”, elegida como Canción del Año , una de las piezas centrales de un álbum que dominó la premiación. Incluso, cuando volvió a recibir otro galardón por La vida era más corta en la categoría Mejor álbum conceptual , no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó con una frase espontánea: “Qué locura hermano”.

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Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

Fuente: La Nación