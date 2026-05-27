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Quién ganó el Gardel de Oro 2026

Redacción CNM mayo 27, 2026

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Los Premios Gardel 2026 celebraron una nueva edición el lunes 26 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia que volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música nacional. La gala, considerada una de las citas más importantes de la industria, estuvo atravesada por reconocimientos, shows en vivo y momentos que marcaron la noche , aunque todas las miradas estuvieron puestas en uno de los premios más esperados: el Gardel de Oro, la máxima distinción de la ceremonia .

Tal como anticipaban los pronósticos, el gran ganador terminó siendo Milo J , quien se consagró como la figura más destacada de la noche y se quedó con el reconocimiento principal tras una jornada en la que acumuló premios y protagonizó varios de los momentos más comentados del evento .

Tras quedarse con el Gardel de Oro, el artista habló sobre el impacto personal de La vida era más corta y expresó: “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida; a mí y a un montón de personas” . Además, protagonizó uno de los momentos más emotivos al agradecer a su madre, Aldana: “Nunca tengo el tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí, me salvaron la vida de una u otra manera” .

Su presencia fue una constante a lo largo de toda la ceremonia. Milo subió repetidas veces al escenario para recibir estatuillas y, hasta los últimos minutos de la gala, siguió sumando reconocimientos . Entre ellos apareció “Niño”, elegida como Canción del Año , una de las piezas centrales de un álbum que dominó la premiación. Incluso, cuando volvió a recibir otro galardón por La vida era más corta en la categoría Mejor álbum conceptual , no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó con una frase espontánea: “Qué locura hermano”.

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Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

Fuente: La Nación


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