Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

La entrega de los Premios Gardel 2026 reunió a las figuras más destacadas de la música argentina en la noche del martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo. Allí se reconoció el trabajo de los artistas locales y quienes no siguieron la ceremonia en vivo, pueden consultar uno por uno, todos los ganadores de la estatuilla.

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

Fuente: La Nación