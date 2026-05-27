El detenido por el caso de Agostina estaría en pareja con la madre de la adolescente y tiene antecedentes

La abogada Fernanda Alaniz, representante del padre de la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba , puso el foco en los antecedentes del principal sospechoso y encendió las alarmas en la investigación. “Tiene antecedentes penales, causas abiertas que están en investigación por privación ilegítima de la libertad contra una expareja”, afirmó.

Según detalló al aire de TN , el último rastro de la joven fue a las 22.30 del sábado, cuando se encontró con este hombre de 33 años, integrante del entorno íntimo de la familia. “Es una persona que tenía mucha información de la nena” , agregó.

Por su parte, el abogado de la madre, Gustavo Vaca, aseguró también al aire de TN que en realidad el sospechoso sería pareja de la mujer.

“Con la madre tenía vínculo, se conocían, por eso la forma en la que él la invita a ella es porque había una relación de conocimiento de la nena con esta persona”, indicó, y explicó que “la mamá no tenía conocimiento de que él tuviera contacto telefónico” con la adolescente.

Sobre la hipótesis que manejan, Alaniz indicó: “Creemos que procedió a llevarla a un lugar, ella en la confianza que le tenía accedió a acercarse. Desconocemos la intencionalidad. Veremos con la detención y la indagatoria”. Y remarcó: “Entendemos que tenían un vínculo estrecho”.

También cuestionó el accionar inicial en la búsqueda: “Consideramos que debería haberse activado la Alerta Sofía antes, si es feriado tiene que activarse, un caso como este no puede esperar a que sea día hábil”. En ese sentido, advirtió: “Estamos en un día clave”.

Por otra parte, se refirió a la dinámica familiar: “ Tenemos un objetivo en común, que es encontrar a Agostina. Los padres no tienen un vínculo muy fluido, están separados hace muchos años”, sostuvo, y aclaró que “cualquier declaración podría ser perjudicial” para la investigación.

La investigación, encabezada por el fiscal Raúl Garzón , se concentra ahora en reconstruir cada uno de los movimientos de Agostina en el barrio Cofico y determinar qué pasó después de que bajó del remis en la zona de Fragueiro y Juan del Campillo.

De acuerdo a la reconstrucción de la causa, el remisero se presentó tras ver los carteles de búsqueda y aseguró que trasladó a la adolescente hasta ese sector de la ciudad , ubicado a unos diez minutos de su casa.

“ Fue la última persona que vio a Agostina . Ella ese día le mandó un mensaje de audio a una amiga y le dijo que iba a buscar un regalo sorpresa para su mamá. Creemos que se fue engañada con él ”, sostuvo su abuela Elizabeth en diálogo con TN , en referencia al hombre ahora detenido.

Fuente: TN