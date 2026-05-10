Que tu perro se alegre cuando llegás a casa no es síntoma de felicidad: qué significa según los veterinarios

Quienes tienen perros como mascotas saben que al llegar a casa los esperan corridas , saltos , ladridos y movimientos de cola . Aunque para muchos esto es una señal de felicidad, la realidad marca todo lo contrario, según veterinarios.

De acuerdo con especialistas en comportamiento animal, este tipo de comportamientos advierten un problema mucho más serio: estrés y ansiedad por separación .

Aunque es normal que los perros se acerquen a saludar con entusiasmo, los expertos explican que una bienvenida desmedida no siempre es una buena señal. En algunos casos, el animal puede mostrarse demasiado nervioso , llorar , correr de un lado a otro o incluso hacerse pis por la emoción .

Los perros son animales sociales y generan fuertes vínculos con las personas con las que conviven. Por eso, es completamente habitual que se acerquen cuando alguien entra al hogar.

El problema aparece cuando la reacción es exagerada y el animal parece perder el control . Según explican veterinarios, este comportamiento puede indicar que el perro sufrió durante la ausencia de su dueño y no logró manejar bien el tiempo en soledad.

La ansiedad por separación es uno de los trastornos más frecuentes en mascotas domésticas. Además de la efusividad al reencontrarse, también puede provocar otros síntomas como:

Los especialistas remarcan que estos picos de excitación no solo afectan el comportamiento, sino también la salud física del animal .

En perros mayores o con problemas cardíacos, el estrés intenso puede generar una sobrecarga en el corazón y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares .

Por eso, recomiendan prestar atención a las reacciones exageradas y no interpretarlas automáticamente como una muestra positiva.

Los veterinarios aconsejan modificar ciertas rutinas diarias , especialmente en los momentos de salida y llegada al hogar.

Uno de los errores más comunes es hacer despedidas demasiado largas o llenas de emoción. Lo mismo ocurre con los saludos efusivos al volver, ya que eso refuerza la idea de que quedarse solo es un momento negativo o preocupante . Para ayudar al perro a sentirse más tranquilo, recomiendan:

Con el paso de las semanas, estos pequeños cambios pueden ayudar a reducir la ansiedad y hacer que el animal permanezca mucho más relajado cuando se queda solo en casa.

Fuente: TN