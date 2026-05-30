“Qué te pidió la Agos a vos”: revelan los chats entre la mamá y el único detenido por el caso Agostina

A pocas horas de que se cumpla una semana desde la desaparición de Agostina Vega (14), salieron a la luz los chats que intercambiaron su madre y el principal detenido por el caso el domingo 24 a la madrugada. Por esas horas, Melisa Heredia estaba preocupada porque su hija no había vuelto a su casa. Y se comunicó con su expareja, Claudio Barrelier (33).

El primer mensaje que le mandó Heredia a Barrelier salió a la 1.04 de la madrugada del domingo. "Que te pidió la agos a vos hoy", escribió la mujer. De inmediato, aclaró que su hija le había pedido el teléfono del hombre: "Que me pidió tu num".

A la 1.05, Barrelier respondió con dos mensajes. "Si la podía llevar a la casa de un amigo", dijo en el primero. Y en el otro escribió: "Le dije que no tenía movilidad".

La comunicación fue frenética. En ese horario cruzaron otros cinco mensajes.

"Qué amigo. De dónde" , pregunta Heredia, también en dos envíos.

En la captura del chat se ven otros dos mensajes. "Hace como tres horas se fue y no aparece", mostró la mujer su preocupación. "No sé que hacer, si llamar a la policía", agregó.

Un minuto más tarde, añadió: "Y le pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el cel apagado". Acompañó con dos emojis de caras preocupadas.

La existencia de la conversación había sido anticipada por la propia Melisa, que reconoció haberle escrito a Barrelier -su expareja y actual amigo- para saber qué había pasado con su hija. Según el testimonio de la mujer, incluso compartieron actividades juntos el mismo sábado de la desaparición de Agostina.

"Yo sé que él le pidió su número de teléfono de WhatsApp. Sé que él se lo dio y debe ser que han estado hablando por teléfono", dijo Heredia en las primeras horas de la investigación. Aseguró que, tras revisar el Instagram de la adolescente, no halló comunicaciones entre ambos por esa vía.

Por esas horas, la mujer deslizó la posibilidad de que Barrelier la hubiera engañado y manipulado a la joven.

Relató que Agostina salió de su casa a las 22.30 del sábado 23 de mayo. Dijo que iba al negocio de comidas de su abuelo, que está en la misma cuadra. Pero nunca más volvió. Después, Heredia supo que Agostina tomó un remís al barrio Cofico.

"Yo llamé a mi hija ese sábado, el teléfono sonó cuatro veces. Y después el teléfono se apagó", añadió. La pérdida de señal se dio en la zona en la que se encuentra la casa del detenido, adonde un video la registró entrando al domicilio, según confirmó el fiscal Raúl Garzón.

Tras intercambiar los mensajes de chat con Barrelier, Heredia fue a la comisaría a las 3 de la mañana para denunciar la desaparición de la chica. Aseguró que recién a las 10 de la mañana le tomaron la denuncia.

En las últimas horas también se difundió un audio que Agostina les mandó a sus amigas, cuyo contenido ya había trascendido. "Tengo que ir con el novio de mia mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar", se escucha a la adolescente.

Barrelier está detenido desde el miércoles. Es el principal sospechoso.

Fuente: Clarín