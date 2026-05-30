La madre de Agostina Vega apuntó contra la amante del único detenido: “Esa mujer tiene algo que ver”

La madre de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que está desaparecida desde el sábado pasado y cuyo caso mantiene en vilo a Córdoba y al país, aseguró este viernes que los investigadores tienen que ir a preguntarle a la amante de Cristian Barrelier (33), el único detenido por el caso , a dónde está su hija.

Por su parte, el principal sospechoso volvió a declarar en las últimas horas ante el fiscal de la causa, reiteró su posición de inocencia, pero reconoció que la chica entró a su casa la noche en que desapareció, un dato que ayer había negado en su primer descargo.

Melisa Heredia caminó en la primera línea de la marcha que por la tarde recorrió buena parte de la avenida General Paz, en pleno centro cordobés, para pedir por la aparición con vida de su hija. A la mitad del trayecto, la mujer se descompensó y fue asistida por familiares y allegados hasta que se recompuso y pudo seguir caminando hasta el Patio Olmos.

En ese mismo lugar, hace apenas cinco días, una multitud celebró el torneo que consiguió Belgrano el domingo pasado tras vencer a River en la final que se disputó en Córdoba. La celebración se dio cuando Agostina ya llevaba casi 24 horas desaparecida.

“Hay muchas cosas de él (Barrelier) que me enteré ahora", dijo la madre de Agostina, quien durante la movilización estuvo acompañada y sostenida por sus padres, los abuelas de la chica desaparecida.

Mientras sonaban los bombos y la bombas de estruendo de los manifestantes, y se agitaban las banderas y pancartas con el nombre e imágenes de Agostina, Melisa apuntó sus sospechas hacia una persona del círculo íntimo de Barrelier, con quien ella tuvo una relación tiempo atrás: " Yo quiero que lo investiguen esa mujer. Esa mujer debe tener algo que ver con mi hija. Ella lo apaña mucho. Esta mujer estaba ahí queriéndole salvar las papas en algo a Claudio”.

Y detalló: “Ella ha hablado de mí como si me conociera. Es una amante de Claudio. No sé su apellido, sé que se llama Soledad”.

Según Melisa, ella solo la vio a esta mujer dos veces en su vida, y es la dueña de un Ford Ka negro que quedó bajo investigación ante la sospecha de que el principal acusado se trasladó a bordo del mismo hasta una zona descampada del barrio Ampliación Ferreyra, donde unos 200 policías rastrillaron este viernes desde las 6 en busca de elementos de interés para la investigación.

Seis días después de que Agostina saliera de su casa en un auto de alquiler hacia barrio Cofico, el clima de tensión se hizo insoportable en la casa de los Heredia, sobre la avenida Alem del barrio Mosconi.

Miguel, el abuelo de la chica, aseguró que en la tarde hubo gritos y desesperación cuando vieron por televisión que le ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, daba una conferencia de prensa en el descampado de Ampliación Ferreyra, en el otro extremo de la ciudad. Pensaron en el peor de los escenarios.

En esa zona, la Policía de Córdoba desplegó un fuerte operativo que incluyó personal especializado siguiendo las directivas del fiscal Raúl Garzón quien en un contacto que mantuvo con los periodistas en la puerta de la casa del sospechoso aseguró que a esta altura se busca a Agostina viva o muerta.

En el lugar se utilizaron drones, caballos y hasta buzos, ya que en este descampado de 240 hectáreas hay tres lagunas, un canal, pozos y un denso monte.

Mientras durante los primeros días del caso se hablaba de un auto rojo a partir de la versión de los hechos que dio el principal sospechoso -lo que ya fue descartado por la fiscalía-, una pista que tomó fuerza al mediodía del viernes apuntó a un Ford Ka negro.

Un auto de esas características quedó grabado en los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en el límite del barrio Ampliación Ferreyra con una zona de campos en la que existe construcciones en estado de abandono.

Los vecinos del sector vieron ingresar a personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) con kayaks y otros elementos de navegación.

Los investigadores aseguran que el mismo Ford Ka aparece en los registros de las cámaras en barrio Cofico, en la casa de Barrelier.

El propio ministro Quinteros señaló que la pista firme que sigue la fiscalía apunta a que el imputado se trasladó en ese auto hasta el área del descampado, razón por la cual, esta zona comenzó a ser intensamente rastrillada en el marco de un mega operativo que continuará el sábado cuando amanezca.

Al respecto, el abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, dijo esta noche a la prensa que en su ampliación indagatoria el acusado admitió haber conducido un auto de esas características el lunes pasado.

Cofico es uno de los barrios más tradicionales de Córdoba, con casas añosas y anchas avenidas. La calle Juan del Campillo al 800 amaneció cortada por camionetas de la Policía de Córdoba y efectivos de la Guardia de Infantería que montaron un cordón de seguridad frente a la casa de Barrelier.

Durante varias horas, personal de la Policía Científica recogió material probatorio de distintos espacios de la vivienda.

A media mañana, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, llegó al lugar y durante unos minutos se reunió con los peritos que trabajaron en el sitio, dos mujeres y un hombre.

“La buscamos viva y la buscamos sin vida también” , dijo el fiscal a los periodistas que lo abordaron tras concluir su inspección.

El fiscal aseguró que lo que se hizo en esta oportunidad fue un estudio más exhaustivo de las pruebas que se recogieron en el primer allanamiento de la casa donde se presume que estuvo Agostina antes de que no se supiera nada más de ella.

“Normalmente se dice que el tiempo que pasa, la verdad huye. Y esta es la excepción: el tiempo que pasa, la verdad se acerca” , dijo Garzón.

Otro dato que surgió en las últimas horas de la investigación son uno chat de WhatsApp entre la madre de Agostina y Barrelier. En el cruce de textos, Melisa le preguntó: “Qué te pidió la Agos a vos que me pidió tu número?”.

El hombre contestó que le había pedido que la llevara hasta la casa de una amiga y afirmó que él le respondió que no tenía movilidad.

Luego, la mujer le advierte que la adolescente no había vuelto y que llevaba tres horas sin contestar mensajes y que estaba a punto de llamar a la Policía.

A su vez, también se viralizó un mensaje de audio que Agostina supuestamente envió a sus amigas el día en que desapareció y en el que se oye decir: "Tengo que ir con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar".

Entre los investigadores se dejó trascender que casi no hay dudas de que es Agostina la adolescente que se observa en el video que se captó desde el frente de la casa de Barrelier y que muestra cuando éste la recibe y le paga el viaje al remisero.

Fuente: Clarín