Prisión preventiva para el arquitecto santiagueño que discriminó a un niño en Brasil: “Fue una gran confusión”, dice su defensa

La situación judicial de Eduardo Ignacio Murias en Brasil se complicó en las últimas horas. El santiagueño de 63 años está detenido y acusado de racismo tras fotografiar a un nene de 7 dentro de un tren turístico y sugerir en una conversación que podía traerlo al país como esclavo.

La Justicia brasileña convirtió su detención en prisión preventiva mientras continúa con la investigación del hecho. "Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo ", fue uno de los mensajes que mandó el imputado.

El episodio ocurrió este domingo en el tren Maria Fumaça, que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes, en el estado brasileño de Minas Gerais. Los vagones iban repletos de familias. Entre ellos viajaba una mujer de Río de Janeiro que celebraba su cumpleaños junto a su hijo de 7 años, sobrina, hermana, madre y padrastro.

Todo transcurría con normalidad hasta que un pasajero sentado detrás de la familia notó que el argentino, ubicado justo enfrente, le estaba sacando fotos al nene de siete años y le advirtió a la mujer lo que estaba pasando.

Según informó la Policía Militar a Clarín , cuando la madre del niño se enteró de la situación, "interrogó al individuo, que voluntariamente desbloqueó su celular". En el dispositivo encontró mensajes racistas.

Entre los pasajeros y los guardias frenaron al argentino hasta la llegada de la policia, impidiendo su fuga. El hombre fue arrestado en el momento y se le incautó el teléfono.

“Además del mensaje dirigido al hijo de la mujer de 32 años, Murias envió otros polémicos mensajes por WhatsApp que complican todavía más su situación: " Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí", "Puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas", "Pia, aquí está lleno".

Por su parte, la Policía Militar informó a este medio que recibieron una alerta y concurrieron enseguida al lugar: "El agresor estaba fotografiando a un niño de 7 años, originario de Nova Iguaçu, y difundiendo las imágenes en grupos de mensajería acompañadas de comentarios discriminatorios".

Murias quedó detenido en la comisaría regional de São João del-Reiel por el delito de "injuria racista". En Brasil estas leyes son muy estrictas: el racismo es un delito grave con penas de dos a cinco años de prisión y no es excarcelable.

La madre del nene que fue víctima de un episodio de racismo en Brasil rompió el silencio y contó cómo descubrió que un turista argentino estaba fotografiando y filmando a su hijo durante un viaje en tren en el estado de Minas Gerais. “Mi instinto maternal se activó”, aseguró al recordar la secuencia que derivó en la detención del acusado.

“Vi que apuntaba mucho el celular hacia mi hijo y empecé a prestar atención”, relató al medio G1.

" Vamos a llegar hasta el final porque esto no puede suceder. Es racista, pero creo que va mucho más allá del racismo. Revisamos su celular y encontramos otras pruebas. Su mochila contenía una gran cantidad de dinero: dólares, pesos, reales", expresó la mujer.

Ciro Chagas, abogado de Murias, habló con Clarín y confirmó que este martes presentaron un habeas corpus ante la justicia brasileña para pedir su liberación.

"Jamás quiso hacer algo racista. No estamos discutiendo la moral, si estuvo correcto o no. El delito tiene una exigencia clara que el hecho tiene ser externalizado. No podemos empezar una campaña para encarcelar a personas que hablan en sus chats privados ", explicó.

Y agregó: "La fotografía existió, no lo estamos negando. Pero fueron enviadas a sus amigos en un chat privado y el delito por el que está siendo imputado exige que el hecho sea público contra la víctima o un tercero. Un requisito técnico que no está pasando en este caso".

Además, el defensor contó que Murias le ofreció a la madre del nene borrar las imágenes y le pidió disculpas . "Le dijo que estaba hablando con sus amigos en un contexto especial y que lo perdonara. Él no quería causar ningún acto de racismo, fue una gran confusión".

Según explicó Chagas, el arquitecto estaba de vacaciones en Brasil. Había recorrido San Pablo, Ouro Preto y Mariana antes de llegar a Tiradentes, una pequeña ciudad histórica donde tomó el tren en el que ocurrió el episodio.

Respecto al estado de ánimo de Murias, el abogado aseguró que "está muy horrorizado y triste con la situación" . También señaló que durante la audiencia del lunes el arquitecto pidió disculpas ante el juez y dijo que nunca tuvo intención de cometer un acto discriminatorio.

Además, sostuvo que otros casos recientes protagonizados por argentinos en Brasil, como el de Agostina Páez (29) --l a abogada santiagueña acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro , y el de José Luis Haile, detenido en Copacabana tras un episodio de violencia verbal y racismo en un supermercado-- complican la situación de su representado.

"Hay presión de la opinión pública. Se construye una retórica como que los argentinos son racistas y que vienen a Brasil para llamar monos a los brasileños. No estoy diciendo qué es correcto o no, sino que es un caso diferente el de Eduardo porque la conversación empezó en un chat privado", aclaró.

Por último, el abogado reconoció que Murias atraviesa “una situación muy compleja”, aunque aseguró que confían en lograr su liberación en los próximos días.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín