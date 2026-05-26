Choque en cadena en la General Paz tras la caída de un contenedor: dos heridos

Un camión perdió el contenedor que transportaba tras chocar contra un puente cuando circulaba esta tarde por la avenida General Paz . En medio del caos de tránsito generado, el accidente provocó un choque en cadena que involucró a dos camionetas y dejó como resultado dos personas heridas.

El episodio ocurrió este martes, pasadas las 16, cuando el vehículo de mayores dimensiones transitaba a la altura del puente de la avenida de los Constituyentes , en sentido al Río de la Plata.

En esas circunstancias y por motivos que aún se desconocen, una camioneta Renault Kangoo -en la que viajaban las dos personas que sufrieron heridas- impactó contra el depósito que había quedado en medio de la calzada.

Fuente del SAME indicaron que en el lugar asistieron un hombre de 27 y a otro de 53 años. Ambos sufrieron “politraumatismos” y debieron ser trasladados al Hospital Zubizarreta , en la zona de Villa Devoto. Por su parte, el conductor del camión se negó a ser trasladado.

La escena provocó un corte parcial del tránsito en la zona, e implicó la reducción de dos carriles de la autopista como consecuencia del operativo.

En los videos que registraron los momentos posteriores al choque se ve la forma en que el conteiner quedó abollado en el sector medio y en uno de los extremos, a instancias del puente ferroviario situado en cercanías de la Avenida San Martín .

Atrás se aprecia una camioneta blanca, modelo F1000, dañada en las ópticas izquierdas , con abolladuras y rastros de la pintura del contenedor. Inmediatamente después, aparece la Kangoo gris, también con sectores abollados y raspones del lado del asiento del conductor y hacia atrás.

En las grabaciones se ve, además, como los curiosos que pasaban cerca aminoraban la marcha para ver qué había sucedido.

Luego de la difusión del caso en las redes sociales, los internautas hicieron variados comentarios en torno al choque. Un usuario sugirió que "el seguro del transportista se haga cargo de todos los arreglos que le correspondan", mientras que otro apuntó contra los trabajadores del Centro de Monitoreo.

"¿Estaban en un cumpleaños? ¿ No vieron semejante mole haciendo desastres ingresando a la General?", escribieron.

Fuente: Clarín