Manejaba en zigzag y a alta velocidad por una autopista: lo detuvieron y tenía con 1,95 gramos de alcohol en sangre

Un conductor que manejaba a alta velocidad y en zigzag con casi dos gramos de alcohol en sangre fue detenido este martes en la autopista Buenos Aires - La Plata a la altura del peaje de Hudson. El cuadro se complicó, además, por los densos bancos de niebla que se extendieron sobre Ciudad y Provincia de Buenos Aires y que redujeron en la zona la visibilidad a sólo 3 kilómetros, cuando lo normal es de 10.

Según el Ministerio de Transporte de PBA, el conductor realizaba maniobras y sobregiros peligrosos en medio de la fuerte niebla sobre el asfalto. Agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial y de AUBASA indicaron que el vehículo fue detectado entre el kilómetro 20 y el 30 de la traza realizando desplazamientos peligrosos de un carril a otro . Lo detectaron con las cámaras de seguridad de la autovía.

Finalmente, al llegar al puesto de peajes, el conductor fue detenido y se le realizó un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre ; mientras el hombre decía que él era "prudente" y que no jugaba "con la vida de las personas".

Desde 2023, en el territorio bonaerense -así como en otras 17 provincias- está prohibido conducir con cualquier graduación de alcohol en sangre , a diferencia de lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, donde se permite hacerlo con una graduación de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según los últimos datos de AUBASA, entre enero y noviembre de 2025 se efectuaron 155.655 controles de alcoholemia, de los cuales 154.083 resultaron negativos y 1.572 dieron positivo, lo que arroja una tasa de positividad del 1% .

Las sanciones por incumplimiento de la Ley de Alcohol Cero en PBA incluyen multa, retención de la licencia e inhabilitación para conducir , y su gravedad depende de la cantidad de alcohol detectada y de los antecedentes del conductor.

En el caso del hombre detenido este martes a la mañana, se procedió a la retención de la licencia de conducir y al labrado del acta correspondiente , informaron las autoridades de Transporte bonaerense.

Desde la cartera provincial remarcaron la gravedad de este tipo de conductas, especialmente en condiciones climáticas adversas, y recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol: “Con niebla y alcohol al volante , el riesgo de tragedia se multiplica. Por eso seguimos reforzando controles en rutas y autopistas para cuidar la vida de las y los bonaerenses”, señalaron desde el ministerio que conduce Martín Marinucci.

Fuente: Clarín