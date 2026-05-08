Por qué Patricia Bullrich le “marca la cancha” a Milei en el caso Adorni, según un analista político

En medio de las acusaciones a Manuel Adorni , Javier Milei apoyó al funcionario y sostuvo que “tiene los números en orden” , mientras que Bullrich reclamó que Manuel Adorni presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes.

En este contexto, el analista internacional Juan Negri profundizó en LN+ en el escenario en el cual se encuentra la administración libertaria.

“ Me parece que la senadora Bullrich hace algo que debería hacer el presidente , es decir, empieza como a tratar de ordenar esa interna. Y también lo que vemos, es una senadora que le marca la cancha incluso al propio presidente que tiene que salir a responder a los dichos de la senadora ”, remarcó.

“Hay un punto que la senadora tiene totalmente razón. Es decir, que es algo que pensamos todos, que desde el punto de vista del Gobierno, esto está durando demasiado , y se lo dijo muy, muy claramente. Evidentemente, Adorni en algún momento va a tener que mostrar algún tipo de evidencia, tal vez insuficiente, sobre esto y habría que darle una solución”, sumó.

En este sentido, Negri profundizó en la interna de la administración de Javier Milei: “Hay sectores del gobierno que empiezan a darse cuenta de los costos que está pagando el Gobierno y que se empiezan a despegar , porque yo lo que veo en Bullrich también es una estrategia también a futuro”.

La senadora del bloque libertario sostuvo recientemente: “Si él tiene todo probado, esa prueba tiene que ser inmediata”.

Frente a estas declaraciones, el analista remarcó: “ Tiene aspiraciones , no tengo dudas, no me parece mal, porque todos las tenemos. Me parece bien que las tenga, ella es una persona incluso que viene de afuera del núcleo duro ”.

Y agregó: “Tiene un capital propio, una cierta popularidad, cierto reconocimiento, bueno mucha gente no la quiere nada, pero reconocimiento de capacidad de gestión. Y yo lo que estoy pensando es que ella dice: ´Yo no me voy a dejar este prestigio o lo que sea que tengo en esta interna ridícula´“.

En diálogo con LN+ , “No voy a ejecutar a una persona honesta”, resaltó el mandatario para apoyar al jefe de Gabinete.

“Para mí es una respuesta un poco ambigua porque uno la podría entender como dejar la puerta abierta tanto para echar a Adorni como también para disciplinar a Bullrich” remarcó Negri, y enseguida agregó: “De cualquier manera me parece positivo que Milei por lo menos empiece a tener un rol un poco más activo” .

A modo de conclusión, el especialista resaltó: “Acá el problema es que el presidente no disciplina, es decir, que tenemos una dinámica de gobierno autodestructiva hacia adentro. El presidente ha perdido 10 puntos de popularidad en los últimos meses por daños autoinfligidos, hay algo de que al presidente le cuesta, evidentemente, el ordenamiento, la parte política de la gestión, que es disciplinar a la tropa”.

“ Me parece que acá es evidente que más allá del cándido de corrupción hay un interno en el gobierno . Sostener a Adorni también tiene que ver con que Adorni es Karina. Y me parece que le está trayendo costos al gobierno", analizó Negri sobre la continuidad del funcionario en el Gobierno.

Fuente: La Nación