Operan a Máximo Kirchner en La Plata: el hijo de la ex presidenta dijo que es una cirugía programada pero no especificó de qué

Máximo Kirchner es sometido a una cirugía programada en La Plata. Lo confirmó el hijo de la ex presidenta en un comunicado, sin dar detalles de la intervención.

Fuentes cercanas al actual diputado nacional explicaron que luego de la operación habrá más información mediante el parte médico del hospital.

El líder de La Cámpora publicó un mensaje en sus redes sociales precisando que se trata de una " cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando".

Pese a que no dio detalles del tipo de cirugía a la que es sometido y tampoco las razones por las que tuvo que hacerlo ahora, Máximo contó en esa publicación que uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes de La Plata y le prometió que podría ver el partido frente a Racing en su casa. El equipo platense y la Academia serán rivales el domingo por los octavos de final del torneo Apertura.

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En el mismo texto Máximo contó que Cristina Kirchner, quien cumple en su casa de San José 1111 la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, quería ir a acompañarlo en la capital bonaerense, pero él le sugirió "especialmente que no lo haga" .

"¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico", escribió Máximo aprovechando el posteo para cuestionar la condena a la expresidenta.

También sostuvo que " ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso".

En el final de su mensaje apuntó contra el Gobierno de Javier Milei al sostener que los argentinos no merecen "esta realidad agobiante e injusta". Para el líder de La Cámpora se trata de "una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común".

Máximo Kirchner había sido internado en el Hospital Italiano de La Plata en 2021 . En esa oportunidad fue por un "cuadro agudo" de cólico renal.

La institución informó en ese momento que el dirigente fue diagnosticado con perinefritis incipiente , que supone la inflación de los tejidos grasos que rodean al riñón, y litiasis de 3 milímetros (las piedras o cálculos renales).

También en ese momento el equipo médico que acompañaba a Máximo Kirchner sostuvo que se trataba de un "diagnóstico benigno" y no revestía ningún tipo de gravedad.

Años antes, en 2015, había sido internado en el Sanatorio Otamendi después de presentar fuertes dolores en la zona abdominal. En esa oportunidad, llegó a la institución para realizarse un chequeo y terminó siendo sometido a una cirugía hepática.

Fuente: Clarín