Por fin, indagan a Maxi Vallejo, el financista ligado a “Chiqui” Tapia, por maniobras de lavado usando a la AFA y 16 clubes de fútbol

Luego de no haberse presentado al primer llamado a declaración indagatoria y pedido su detención, el financista Maximiliano “Maxi” Vallejo, conocido por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y otros dirigentes del fútbol argentino, deberá presentarse el martes ante el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona . Mientras en la causa le sumaron nuevos delitos.

Gracias a su equipo de abogados y a sus contactos políticos, Vallejo l logró evitar durante más de seis meses una indagatoria formal. Pero ahora el dueño de Sur Finanzas —sponsor de una de las ligas vinculadas a la AFA— deberá responder por asociación ilícita, lavado de dinero y retención indebida de impuestos. Por este último delito se le atribuye haber retenido unos 46 mil millones de pesos. Entre los citados también figuran su madre, Graciela Vallejo, y otras personas de su círculo íntimo.

En dictámenes firmados por Incardona y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, se sostiene que Vallejo y su entorno movieron más de 100 millones de dólares y adquirieron casi medio centenar de autos de lujo, entre ellos una Ferrari California negra, además de propiedades inmobiliarias . Los fiscales sospechan que utilizaron a la AFA y a clubes como Banfield, San Lorenzo, Racing y Barracas Central para lavar dinero de origen presuntamente ilícito y realizar operaciones irregulares vinculadas a permisos de importación SIRA.

La denuncia de ARCA contra Sur Finanzas fue revelada por Clarín en noviembre pasado y derivó luego en otras investigaciones sobre el manejo financiero de la AFA.

Según la causa, por ejemplo, Barracas Central firmó un contrato con Sur Finanzas Group por 120 millones de pesos más IVA, con una cláusula llamativa: el pago total debía hacerse en una sola cuota el 15 de enero de 2025. El convenio fue firmado por el presidente del club, Matías Tapia, el secretario general Daniel Pagano y Ariel Vallejos en representación de la financiera. Matias es el hijo del "Chiqui".

Durante los allanamientos a la AFA también se encontraron acuerdos con la Liga Profesional de Fútbol por 600 millones de pesos más IVA y con el Consejo Federal del Fútbol Argentino —que encabeza Pablo Toviggino— por otros 200 millones más IVA.

Para los fiscales, Vallejo encabezó una asociación ilícita que “formaba parte de una matriz de despojo sistémica” de clubes de fútbol. En un allanamiento a la sede de Sur Finanzas se secuestraron biblioratos identificados como “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron operaciones con 16 entidades deportivas.

Entre ellas aparecen Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.

“El examen de estos acuerdos refleja anomalías comerciales severas que sostienen la sospecha de administraciones fraudulentas orquestadas entre las cúpulas directivas y la estructura de Sur Finanzas”, señalaron los fiscales en un dictamen al que accedió Clarín . Allí añadieron que Banfield fue “ el caso paradigmático de una estrategia de captura de instituciones civiles para ser utilizadas como herramientas de reciclaje de activos”.

La investigación también detectó supuestas violaciones al Régimen Penal Cambiario. Según el Banco Central, una de las empresas del grupo Sur Finanzas registró entre septiembre de 2020 y julio de 2022 tenencias en moneda extranjera por encima de los límites permitidos por un total de 4,8 millones de dólares, cuando el tope autorizado era de apenas 78 mil dólares.

Además, se detectaron otros excesos por 35,6 millones de dólares en cuentas del Banco Industrial y por 63 millones de dólares en el Banco de Comercio .

Desde Lomas de Zamora, Vallejo habría creado o participado de un holding integrado por Abo Inversiones, Roncalom, SF Inversiones, Sur Valores, Valle Business, Ars Cambios, Fenus, Gestiones San Miguel, Cluster Palace Beach, Sur Crypto, Roma Inversiones, Sur Pagos, Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP y Grupo Sur Finanzas.

Los fiscales sostienen que, desde septiembre de 2020, Vallejo, Graciela Vallejo y Silvia Torrado incorporaron al circuito económico formal ganancias provenientes de infracciones cambiarias mediante la firma Centro de Inversiones Concordia. Según el expediente, blanquearon más de 108 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Con esas ganancias, Vallejo habría adquirido vehículos de alta gama, propiedades y otros bienes. Entre ellos figuran un Audi Q2, un Mercedes Benz Atego, una Range Rover y la Ferrari California descapotable valuada en más de 152 millones de pesos . Según la acusación, el auto fue registrado a nombre de Cluster Palace Beach para ocultar su verdadera titularidad.

En otra causa conexa, Incardona pidió ampliar la indagatoria de Vallejo por presunto fraude contra Club Atlético Banfield. También solicitó citar a los ex directivos Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Oscar Tucker e Ignacio Uzquiza.

Para la fiscal, los imputados obligaron al club a firmar contratos de mutuo con Sur Finanzas Group “en condiciones usurarias”. Uno de los acuerdos, firmado en julio de 2023, fue por 500 mil dólares con una tasa de interés del 3% mensual . Otro, firmado en octubre del mismo año, elevó la tasa al 4% mensual en dólares, además de contemplar intereses punitorios del 5%.

También fueron involucradas las firmas Banfileños y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, acusadas de integrar un supuesto circuito de financiamiento ficticio y triangulación de fondos.

Según la fiscal, el esquema permitió introducir dinero de origen presuntamente espurio al patrimonio de los involucrados bajo apariencia legal.

Tras esos acuerdos, Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 y un Peugeot 208, mientras que Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires valuado en 170 mil dólares.

“La instrumentalización de este vehículo de opacidad y la sucesión de acuerdos ruinosos con empresas del mismo holding demuestran la vocación de la estructura de perdurar en el tiempo”, advirtió Incardona.

Para la fiscal, el caso Banfield constituye “el ejemplo paradigmático” de cómo una dirigencia deportiva habría convertido a un club en una herramienta para integrar capitales de origen ilícito bajo la apariencia de asistencia financiera legítima.

La acusación central apunta a contratos celebrados con clubes de fútbol que “en apariencia resultaban actos comerciales neutrales pero encubrían maniobras defraudatorias y un flujo de dinero negro para la financiera”.

Sur Finanzas llegó al fútbol de la mano de Tapia, algo que el propio Vallejo reconoció públicamente. La empresa sponsoreó y financió a distintos clubes. En el marco de la investigación fueron allanados 16 clubes del fútbol argentino y la propia AFA.

La citación a indagatoria de Vallejo llegó un día después de que Tapia, Toviggino y otros dirigentes fueran procesados por retención indebida agravada de tributos.

El juez también ordenó la citación de otras 13 personas, entre ellas Graciela Vallejo y Maite Sofía Lorenzo, madre y pareja del financista. Además, dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para todos los imputados.

También fueron inhibidas Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas a la maniobra investigada. En los procedimientos se secuestraron diez vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo y un BMW.

Fuente: Clarín