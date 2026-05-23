Disparos cerca de la Casa Blanca luego de que una persona se acercó armada a las inmediaciones: al menos un muerto y un herido

Una persona abrió fuego este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca , en Washington D.C., mientras el presidente Donald Trump se encontraba negociando un acuerdo con Irán, y fue abatida por el Servicio Secreto de Estados Unidos. Se reportaron decenas de disparos y hay un transeúnte herido.

Tras el fuerte sonido de los disparos, periodistas que se encontraban en el establecimiento, y que fueron los primeros en reportar los tiros, fueron desplazados hacia la sala de prensa , la zona fue cerrada y el Servicio Secreto de Estados Unidos accionó.

El sospechoso, que había sido detenido, murió horas más tarde, después de ser trasladado al hospital George Washington. Un funcionario afirmó a Reuters que fue identificado como una persona con trastornos emocionales y añadió que anteriormente se le ⁠había dictado una “orden de alejamiento”.

A través de un comunicado, la Oficina de Comunicaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos informó: “Poco después de las 18 del sábado, un individuo en la zona de la calle 17 y la avenida Pennsylvania sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar. La policía del Servicio Secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona donde fue declarado muerto”.

Según indicó, durante el tiroteo, un transeúnte también resultó herido de bala , pero un agente policial dijo que no estaba claro si esa persona fue alcanzada por los disparos del sospechoso o por las de los agentes.

“El presidente se encontraba en la Casa Blanca durante el incidente; sin embargo, ni las personas protegidas ni las operaciones se vieron afectadas. Este incidente continúa bajo investigación y se proporcionará información adicional a medida que esté disponible”, remarcó.

El director del FBI, Kash Patel , sostuvo que agentes del servicio de seguridad estaban en el lugar y trabajaban junto al Servicio Secreto “en respuesta a los disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”.

La corresponsal de la Casa Blanca de ABC News Selina Wang compartió un video en sus redes sociales del momento de los disparos.

“Estaba en medio de la grabación de un video para mis redes con mi iPhone desde el césped norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora”, escribió en la red social X.

En el video se ve a la periodista hablando cuando, de repente, se escucha lo que parecen ser tiros que se acercan cada vez más. Con sorpresa, Wang gritó y se tiró al suelo junto la persona detrás de cámara.

Un reportero afirmó que los sonidos parecían provenir del lado del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower del complejo de la Casa Blanca. Tras el incidente, se pudo ver a agentes del Servicio Secreto portando rifles moviéndose por la zona del jardín norte de la Casa Blanca, bloqueando el acceso a la sala de prensa.

Otro video difundido por un

VIDEO/SOUND: Secret Service orders members of the press to abandon their reporting pods on the north lawn of the White House and go toward the briefing room after dozens of shots were heard nearby. Video from our @NewsNation camera. pic.twitter.com/9TNPOpTlI4

Tan solo dos horas antes, Trump había publicado en su red Truth Social que se encontraba en el Salón Oval del establecimiento en plenas negociaciones para un acuerdo en Medio Oriente.

“Me encuentro en el Salón Oval de la Casa Blanca, donde acabo de tener una conversación muy productiva en relación con la República Islámica de Irán y todo lo relacionado con un Memorando de Entendimiento sobre la Paz”, expresó.

Luego, sumó que se negoció un acuerdo, pendiente de su finalización, entre Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahrein. “Por otra parte, mantuve una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la cual también transcurrió muy bien. Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, concluyó.

Un turista canadiense llamado Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escucharon “probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr ”.

El incidente se produjo menos de un mes después de otro ataque en Washington: el 25 de abril por la noche, un hombre armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos irrumpió en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca y obligó a las autoridades policiales a desplegar un operativo de seguridad y evacuar a Trump. En esa ocasión se detuvo al sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, 31 años, residente de Torrance, California .

Tras el episodio, el presidente estadounidense dio una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que elogió al Servicio Secreto por su reacción y calificó al agresor como “un hombre muy enfermo” y “un lobo solitario”. “No es la primera vez en los últimos años que nuestra república ha sido atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”, sostuvo.

Con información de AFP, AP y Reuters.

Fuente: La Nación