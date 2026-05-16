Pilotos de la Fuerza Aérea se entrenan en EE. UU. y esperan hacer este año el primer vuelo de los F-16 en el país

Bajo rigurosas exigencias de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un grupo seleccionado de pilotos militares argentinos avanza en el entrenamiento intensivo para conducir los aviones caza F-16 que llegaron en diciembre pasado a nuestro país y cuya segunda entrega de otras seis aeronaves podría concretarse en octubre, según fuentes oficiales.

Los primeros F-16 llegaron a la Argentina piloteados por oficiales de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y, a pesar de que esas seis unidades se encuentran desde hace seis meses en el Área Militar Río Cuarto, no hubo hasta ahora vuelos al mando de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina en el país. El primer “vuelo solo” se realizó hace unos días en el 195th Fighter Squadron de la Guardia Aérea Nacional de Arizona, con base en Tucson, donde se entrena el grupo de pilotos seleccionados. Esa unidad es considerada “la principal escuela de pilotos de F-16 del mundo”.

Según pudo saber LA NACION, la aspiración es que el anhelado primer “vuelo solo” de pilotos argentinos sobre los cielos de nuestro país se pueda efectuar antes de fin de año. La realización del “vuelo solo” es considerado un objetivo fundamental para el desarrollo del sistema de armas F-16M Fighting Falcons.

Por razones de seguridad, la Fuerza Aérea no informa la cantidad de pilotos y técnicos que se están formando en Arizona, a partir del programa Peace Cóndor. “Hemos enviado un grupo seleccionado de pilotos con capacidad para trabajar en equipo de manera coordinada”, explicaron voceros de la institución aeronáutica.

“Para aprender y entrenar las tácticas de combate que permite emplear el F-16 se requiere liderazgo, sinergia y la utilización de todas las herramientas de comunicación y enlace de datos (Data Link) de estos aviones. Buscamos que desarrollen conocimiento mutuo e integración dentro de la formación”, señalaron a LA NACION.

Los oficiales argentinos participan del “B-course de F-16”, donde aprenden desde procedimientos básicos, como el despegue y el aterrizaje, hasta tareas más avanzadas. Por ejemplo, el vuelo nocturno, el reabastecimiento en vuelo y operaciones complejas, como las tácticas aire-aire y aire-superficie.

El entrenamiento en Estados Unidos se extiende durante nueve meses, pero previamente los pilotos se adiestraron para superar las pruebas de la cámara centrífuga de altas fuerza G (High-G), la cámara hipobárica y otras exigencias psicofísicas. “Dedicaron también tiempo a estudiar la aviónica y a familiarizarse con los sistemas del avión a través de los simuladores. “Todo el proceso integral requiere aproximadamente un año”, explicaron en la Fuerza Aérea.

El costo de este entrenamiento, que en la fuerza prefieren llamar inversión, está incluido en la Letter of Offer and Acceptance (LOA) firmada por la Argentina con el gobierno de EE.UU. en diciembre de 2024. “Los pagos se cumplen en tiempo y forma”, se informó.

A la capacitación que se imparte en Arizona se suma “la familiarización” que los pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea realizan con los seis F-16 que ya están en la Argentina. “Los técnicos se capacitaron previamente en EE.UU. y en Dinamarca, por lo que cuentan con conocimientos necesarios para trabajar en las aeronaves y brindar apoyo a la operación. Ahora consolidan su experiencia con la actividad diaria y seguirán recibiendo cursos para adquirir capacidades de mantenimiento más avanzadas”, indicaron a LA NACION .

En igual sentido, los pilotos que se encuentran en el país replican el mismo programa de los oficiales que están en Arizona, con el apoyo de la empresa Top Aces. El adiestramiento es en el Centro de Instrucción y Capacitación para Mantenimiento de Aeronaves, en Tandil, donde se encuentra, además, la llamada “aeronave número 25”, destinada al entrenamiento en tierra de los técnicos aeronáuticos. “Algunos ya participaron en los vuelos ferry y tuvieron contacto previo con los aviones, a lo que añaden el entrenamiento en simuladores tácticos DART, procedentes de Dinamarca, en un trabajo de tiempo completo que exige máxima dedicación”, explicaron ante una consulta de este diario. También se trabaja en el perfeccionamiento del idioma inglés y en competencias críticas como la seguridad operacional, la seguridad informática y la protección física.

“La planificación original estipulaba la segunda entrega de los aviones F-16 para diciembre próximo. Pero trabajamos activamente para adelantar esa fecha”, dijeron en la Fuerza Aérea. Una posibilidad firme es que la llegada de las aeronaves sea en octubre.

Fuente: La Nación