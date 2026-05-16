El mal momento de la hija de Maru Botana en Barcelona tras sufrir un accidente de tránsito

Hace un mes, Sofía Solá, la hija mayor de Maru Botana y Bernardo Solá , contó que decidió mudarse a Barcelona, España, por tres meses, para impulsar su carrera de modelo. Si bien actualmente está allí cumpliendo su sueño, eso no quita que el hecho de estar en un lugar completamente nuevo y diferente y sobre todo a miles de kilómetros de la familia y los amigos sea extremadamente difícil. Esta semana la joven de 21 años vivió un muy mal momento cuando sufrió un accidente en la calle y la Policía debió intervenir . A través de un video, relató lo sucedido, contó cómo se encuentra y reflexionó sobre lo duro que es estar sola y lejos de casa.

En un video que publicó en su cuenta de TikTok, contó que recientemente empezó a alquilar una bicicleta para movilizarse en Barcelona. Todo iba bien hasta que tuvo un accidente. “Me atropelló una moto” , contó. “Creo que fue la primera vez en todo este viaje que sentí un nivel de susto, soledad y de necesitar a mi madre. No pasó nada, por suerte, simplemente tensioné de más el gemelo por el susto y se me tensionó”, explicó.

La Policía llegó rápidamente a la escena y la situación no pasó a mayores. En cuanto a sus heridas, dijo que solo tenía “dos frutillas”, es decir, dos raspones. Lo sucedido la llevó a reflexionar sobre el “lado B” de irse de casa y decidió hacer públicos sus pensamientos. Admitió que por primera vez en el viaje sintió “total soledad” y la profunda necesidad de recibir un abrazo .

“Seguí caminando y no sé, le quería contar a alguien eso que me había pasado y no podía. Y en el fondo nadie sabe lo que le pasa al otro y a mí recién me habían atropellado y [estaba] sola. Pero bueno, estoy viva y hoy me quedé con un muy mal sentimiento, pero ya estoy mejor”, aclaró a modo de llevar tranquilidad a sus seguidores y comentó que ya se compró calmantes y cremas para su recuperación.

En una entrevista con LA NACION en abril , la joven contó que la idea de irse a vivir tres meses a Barcelona surgió luego de que la contactaran de una agencia de modelos. Además de dedicarse al modelaje, contó que iba a trabajar en un local que su madre tiene allá. “ Desde que era chica soñaba con irme a vivir sola a Europa unos meses. Siempre sentí que tuve una vida muy cómoda y muy segura. En mi familia somos nueve, no suelo estar sola. Nunca hubo un momento en el que tuviera que cargarme mi vida al hombro. Siempre tuve a alguien. ‘Si vos te vas, todo esto lo perdés’, me decían. Pero es una experiencia que quiero vivir ahora que soy joven y no tengo nada que me ate a Buenos Aires, salvo mis afectos”, explicó.

En este sentido, recibió un apoyo incondicional de parte de toda su familia cuando les planteó la idea de vivir una nueva experiencia en el extranjero. “ Todos me apoyan . Haber quedado en una agencia de allá es un sueño y un gran proyecto. Y también está este lado personal de crecimiento y de vivir sola, la experiencia que siento que tengo que tener en mi vida. Siempre lo quise hacer, pero no en plan de escaparme de la situación de Buenos Aires , quería irme con un proyecto. Y lo estoy haciendo”, dijo.

Fuente: La Nación