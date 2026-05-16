Manchester City le ganó a Chelsea con un golazo de taco y se consagró campeón de la FA Cup

Chelsea , con Enzo Fernández como titular y Alejandro Garnacho ingresando desde el banco de suplentes cerca del final, no pudo con Manchester City en la final de la FA Cup . Los dirigidos por Pep Guardiola ganaron por 1-0 con un golazo de taco de Antoine Semenyo y se consagraron en el estadio Wembley.

Desde el comienzo el duelo fue intenso. El City se mostraba algo más profundo , aunque sin llegadas que hayan tenido buena puntería en medio de una defensa muy nutrida, con la misión de bloquearle los espacios. Los Blues, con menos posesión de la pelota, llegaban hasta el área y se diluían. Hasta que a los 20 minutos comprometió por primera vez a su rival con una gran jugada colectiva que terminó en un tiro de esquina, que desaprovechó.

Entre Enzo y Joao Pedro construyeron otro avance que ilusionó a sus hinchas, pero el brasileño sólo pensó en él cuando ingresó al área y no se la devolvió al argentino. Y de inmediato, del otro lado, Erling Haaland resolvió de manera fallida tras presionar junto a Doku en la salida y quedarse con una pelota que no remató al arco y como centro fue demasiado fuerte. El juego tomaba temperatura en Londres y Chelsea mejoraba su imagen .

ATENCIÓN A ESTO: Enzo Fernández le puso una pelota bárbara a Joao Pedro y fue a buscar la pelota, pero... ▶️ Mirá la 🏆 #FACup en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/tDHPfwx9e1

Antes de llegar al descanso, Haaland tuvo otra oportunidad, bien habilitado, y su remate se encontró con el cuerpo del arquero Robert Sánchez al definir al primer palo. Wembley sigue teniendo los arcos embrujados para el noruego, quien no pudo marcar en el City en los nueve partidos que jugó por tres competiciones diferentes.

En el comienzo de la segunda etapa, el ingreso del francés Rayan Cherki se hizo notar pronto al generar una acción por la izquierda que concluyó con Antoine Semenyo resolviendo apenas por encima del travesaño, de cabeza. Era un City más comprometido en el ataque. Por la misma vía, Moisés Caicedo buscó definir por encima del arquero James Trafford y Rodri se lo impidió al despejar delante de la línea. En ese contexto, en cada avance había un reclamo, un pedido de penal. La tensión, así, aumentaba.

A los 25 minutos, una genialidad rompió la igualdad . Semenyo, que estaba adelantado, salió de su posición para que Bernardo Silva pudiera conectar con Haaland, que esta vez se puso el traje de asistidor al buscar la pelota y enviar un centro bajo al área que buscó el ghanés, ya sí habilitado, para aplicar un taco sorpresivo y enviar la pelota al fondo del arco, en el segundo palo, ante la estirada del arquero Sánchez. Una delicia para el 1-0.

LOCURA DE GOLAZO DEL MANCHESTER CITY Semenyo y una definición de taco TOP para el 1-0 contra Chelsea en la final. ¡Qué locura! ▶️ Mirá la 🏆 #FACup en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/07rxn4Cw5M

Sánchez, no obstante, sostuvo la pequeña ilusión de dar vuelta la historia para Chelsea con sus atajadas. Entre una de sus manos y el palo evitaron el gol de Matheus Nunes y poco después, dio un manotazo a un remate recto de Cherki, cara a cara. Pero el City siguió teniendo el control del partido y del resultado. Para ser campeón.

Para Chelsea, el partido tenía un valor extra en un momento en el que en la Premier League está fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales para la temporada siguiente y con una mínima chance de acceder por esa vía, sólo si se daban una serie de resultados en varios torneos. En caso de ser campeón, no solamente levantaba la copa, sino que también conseguía un lugar en la Europa League. Ahora, necesitará de una coronación de Aston Villa en la vigente edición de ese certamen y triunfos propios en las dos últimas fechas de la liga inglesa para ver si, milagrosamente, logra algún cupo en la Conference League.

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Fuente: La Nación