Chaco: encontraron a un joven muerto en el río, atado a su canoa y sospechan de una posible pelea entre amigos

Un joven de 22 años fue encontrado sin vida atado a su canoa en el río Paraná durante el mediodía de este jueves. El hallazgo se produjo cerca de las 13 a la altura del kilómetro 1130, frente a la Isla Manuelín Cué, en jurisdicción de la provincia del Chaco.

Prefectura Naval Argentina detectó una embarcación a la deriva con un cuerpo masculino enganchado a una red y dio aviso al personal de la comisaría de Basail, que rápidamente montó un operativo de rescate.

El cuerpo coincidía con la descripción de Alexis Nahuel López , un joven oriundo de Corrientes a quien las autoridades buscaban intensamente. Según informó Radio Sudamericana , sus familiares llegaron al lugar para identificar el cuerpo y confirmaron que era él .

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que el cuerpo estaba atado a la canoa y presentaba golpes , lo que generó que tomara fuerza la hipótesis de un posible homicidio.

De acuerdo con la información publicada por El Litoral , una de las líneas de investigación que evalúan las autoridades judiciales es que el crimen haya ocurrido en el marco de una posible pelea entre amigos .

A su vez, según confirmaron fuentes oficiales, el joven estaba acompañado por un amigo cuando ocurrieron los hechos , y esa persona también fue encontrada con heridas.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno, Víctor Reccio, y se mantiene bajo investigación. Ahora, se le tomará declaración a familiares y personas allegadas a la víctima. Los testimonios y el resultado de la autopsia serán claves para determinar qué fue lo que le sucedió a Alexis Nahuel López en el río Paraná.

Fuente: TN