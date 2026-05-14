Perros: cuáles son las 3 razas que mejor toleran quedarse solas durante varias horas

Muchas personas pasan gran parte del día fuera de casa por trabajo, estudio o distintas actividades. En ese contexto, uno de los mayores temores al adoptar un perro es cómo reaccionará cuando tenga que quedarse solo durante varias horas.

Aunque ningún perro disfruta del aislamiento prolongado, especialistas en comportamiento animal explican que existen algunas razas que suelen adaptarse mejor a rutinas más independientes y toleran con mayor facilidad los momentos de soledad .

Esto no significa que no necesiten atención, paseos o afecto, sino que presentan una personalidad más tranquila , menos demandante y con menor tendencia a desarrollar ansiedad por separación .

El Shiba Inu es una de las razas más independientes que existen. Originario de Japón, suele compararse con los gatos por su personalidad reservada y su capacidad para entretenerse solo durante bastante tiempo.

Sin embargo, necesita actividad física diaria y estimulación mental para evitar aburrirse.

Aunque muchas personas creen que el Greyhound necesita actividad constante por ser un perro veloz, en realidad suele ser muy tranquilo dentro del hogar.

Gran parte del día la pasa descansando y, después de un buen paseo, puede permanecer relajado durante horas.

El Basset Hound se caracteriza por su personalidad relajada y su ritmo pausado. Es una raza sociable, pero menos hiperactiva que muchas otras.

Especialistas destacan que suele manejar mejor los períodos de soledad cuando cuenta con una rutina estable y un ambiente cómodo.

Más allá de la raza, veterinarios y adiestradores remarcan que ningún perro debería pasar demasiadas horas solo de manera permanente sin estímulos ni actividad.

Para reducir el estrés y el aburrimiento, recomiendan:

Además, la socialización, el entrenamiento y el vínculo con sus dueños influyen tanto o más que la raza en la forma en que cada perro tolera la soledad.

Fuente: TN